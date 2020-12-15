«Новые люди» в Нижнем Новгороде выбрали социальные проекты вместе с жителями

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

В ноябре активисты партии опросили более 1500 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 25 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. Они и продолжат практическую деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Нижегородской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов и сторонников, которые приходят к нам в штаб. Мы готовы выслушать каждого», - сообщили в партии.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

Согласно результатам опроса, одним из самых полезных проектов люди назвали «Трезвый Нижний». Он направлен на выявление магазинов, которые продают алкоголь и табак несовершеннолетним. Представитель партии Михаил Холин отмечает: «Активисты обнаружили несколько магазинов в Приокском районе, где нарушают закон. Мы будем проводить рейды вместе с полицией до тех пор, пока нарушители не перестанут продавать алкогольную и табачную продукцию детям».

Среди проектов-победителей - «Удобный транспорт». Он предполагает проработку транспортных маршрутов внутри города, так как подавляющее большинство респондентов считает последнюю транспортную реформу в городе неудачной. Маршруты будут выбирать на основе предложений жителей города.

Еще одна инициатива «Новых людей» нацелена на помощь компаниям в правильной переработке вторсырья. Активисты партии решили помочь различным предприятиям общественного питания собирать вторсырье и отвозить в центры переработки.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Также жители Нижегородской области сообщили активистам «Новых людей», о проблемах в сфере ЖКХ, которые не могут решить обращения в домоуправляющую компанию или ТСЖ. Активисты партии создают правовой клуб, где совместно с юристами и студентами юридического факультета будут разбирать обращения. В партии будут учитывать в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты «Новых людей» для разработки партийных проектов.

Один из будущих проектов предполагает создание мобильного приложения, направленного на изменение системы оценки эффективности работы ЖКХ. Это приложение сможет сделать работу управляющих компаний более открытой.

Справка

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей. В Нижегородской области отделение партии «Новые люди» работает с марта.

Нижегородский штаб партии «Новые люди» находится на ул. Ильинская дом 41.

Телефон 8(831) 410-11-62.

О текущих проектах в Нижегородской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

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