Первомайские чиновники рассказали, почему спилили ель около частного дома и украсили ей городскую площадь

В Первомайске чиновники украсили центральную площадь елью, спиленной во дворе частного дома. Фото: "Кстати".

Предновогодний скандал разгорелся в городе Первомайске Нижегородской области: там местные власти спилили полувековую ель, растущую во дворе частного дома, и поставили ее на центральной площади.

По словам Валентины Замотаевой - хозяйки участка, на котором росло дерево, все произошло, когда ее не было дома.

«Подъехали машины, срезали, - рассказал программе «Кстати» сосед женщины, который видел все из окна. – Были газовики, кран большой, машина с корзиной. Погрузили, увезли ее и поставили около храма. Кому она помешала, я не знаю. Ей лет, наверное, пятьдесят было».

Так как ель росла за забором и доступа на придомовую территорию у коммунальщиков не было, пилили прямо из-за ограждения, так что сейчас вместо елки там остался торчать двухметровый пень.

От полувекового дерева остался лишь двухметровый пенек. Фото: "Кстати"

«Постоянно я там не живу, и дом на этот момент просто закрыт. Скорее всего, кто-то хотел угодить вышестоящему начальству, вот и всё», - уверена Валентина Замотаева.

У администрации Первомайска своя версия произошедшего. Чиновники уверяют, что хозяйка ели сама попросила их спилить дерево, что они и сделали.

«Разрешение на спил ели было получено у собственника 27 ноября 2020 года. Работы проводились муниципальным казенным учреждением городского округа город Первомайск "Благоустройство"», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в администрации Первомайска.

Теперь пушистая красавица украшает территорию перед недавно построенным здесь Владимирским храмом. В полицию хозяйка ели решила не обращаться. «Все равно ее уже не вернуть», - рассуждает Валентина Замотаева.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В прошлом году в Выксе местного жителя хотели привлечь за то, что он самостоятельно спилил трухлявую липу, росшую рядом с его частным домом.

Спустя пару месяцев Сергея вызвали в администрацию, где сообщили, что ему придется заплатить 57 тысяч рублей штрафа за срубленное дерево. Дескать, именно такой материальный ущерб он нанес государству. Однако вскоре из администрации дело перекочевало в полицию – для дачи объяснений Сергея вызвали в ближайший отдел (подробности).