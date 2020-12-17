Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 декабря 2020 года: Более 18 тысяч КТ-обследований легких провели в регионе с начала пандемии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 01:00 17 декабря 2020 года, за последние сутки был выявлено 492 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 62 303 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 445 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 55 570 жителей региона.
К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 407 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.
Примечательно, что в 23 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Статистика зараженных по коронавирусу на 17 декабря
Фото: Яндекс
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 6 663
Ленинский – 4 411
Советский – 3 708
Канавинский – 3 002
Сормовский – 2 710
Московский – 2 559
Нижегородский – 2 159
Приокский – 2 087
Напомним, ранее стало известно, что с начала пандемии в Нижегородской области проведено свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. У 70% пациентов компьютерная томография подтвердила положительный COVID-статус.
Также накануне в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.
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