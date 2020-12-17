Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 декабря 2020 года: Более 18 тысяч КТ-обследований легких провели в регионе с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 17 декабря 2020 года, за последние сутки был выявлено 492 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 62 303 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 445 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 55 570 жителей региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 407 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Примечательно, что в 23 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 17 декабря Фото: Яндекс

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 6 663

Ленинский – 4 411

Советский – 3 708

Канавинский – 3 002

Сормовский – 2 710

Московский – 2 559

Нижегородский – 2 159

Приокский – 2 087

Напомним, ранее стало известно, что с начала пандемии в Нижегородской области проведено свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. У 70% пациентов компьютерная томография подтвердила положительный COVID-статус.

Также накануне в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

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