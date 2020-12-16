В Павлове загорелся автобус с пассажирами

По факту возгорания будет назначена экспертиза
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Автобус с пассажирами загорелся на ходу в городе Павлове. Инцидент произошел примерно в 11 утра на улице Чкалова. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что ПАЗик осуществлял внутригородскую перевозку и на момент возгорания внутри находились люди. К счастью, пассажиры быстро эвакуировались из общественного транспорта, пострадавших среди них не оказалось.
На место происшествия оперативно выехал пожарный расчет и открытый огонь потушили. Кроме того, сотрудниками ДПС было организовано движение транспорта в объезд горящей маршрутки.
Сейчас устанавливаются причины возгорания, по этому факту проводится проверка.
Напомним, что 12 декабря в Нижнем Новгороде сгорел дом на улице Кисловодской. В пожаре погиб мужчина и 30 собак.
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