«У тебя плохая аура»: Лжецелительница-рецидивистка обманула нижегородок почти на два миллиона рублей

Нижегородки сами отдавали украшения лжецелительнице. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уж сколько раз твердили миру, что не стоит доверять незнакомым людям, а уж тем более передавать им деньги и ценные вещи. Наверняка об этом что-то слышали и жительницы небольшого городка Урень Нижегородской области, но все равно попались на удочку хитрой мошенницы: лжецелительница обобрала их на кругленькую сумму в почти 2 миллиона рублей.

Пока в полицию поступило четыре подобных заявления. Одна из потерпевших – 32-летняя местная жительница Наталья К. – сама обратилась к «целительнице».

«У меня начались проблемы со здоровьем, и я решила пойти к ней. Эта женщина сказала, что на мне порча и обещала провести какие-то специальные ритуалы, после которых самочувствие улучшится», - вспоминает потерпевшая.

Однако в результате «оздоровительных обрядов» нижегородка лишилась денег в размере 245 тысяч рубелей и золотых украшений стоимостью 110 тысяч.

Одна из потерпевших лишилась денег и украшений на 583 тысячи рублей. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вторая жертва – 40-летняя Елена З. – также узнала, что на ней «порча» и согласилась на проведение ритуала, который лжецелительница умудрилась растянуть на несколько сеансов и выманить у «клиентки» золотые украшения и деньги на сумму 62 тысячи рублей.

«Она говорит, у тебя аура плохая, завистников много и порча на тебе. Я целительница, меня здесь мало кто знает. Я могу тебе помочь», - рассказывает другая потерпевшая – 50-летняя Тамара Н., которая в итоге лишилась украшений и денег на 583 тысячи рублей.

Как видно, действовала мошенница всегда одинаково, по избитой схеме: порча, ритуалы…

«Она что-то говорила, а потом все [украшения] руками собрала, свернула – двое сережек золотых, перстень с большим голубым камнем и золотую цепочку », - вспоминает 55-летняя Светлана Б. На ней злоумышленница смогла навариться больше всего: сумма украденных денег и украшений превысила 800 тысяч.

Лжецелительницей оказалась 50-летняя рецидивистка. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Всего таким образом лжецелительнице удалось «заработать» 1 млн 811 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», и подозреваемую быстро вычислили.

«Ей оказалась 50-летняя жительница Арзамасского района Нижегородской области. Раньше она уже была судима за подобные преступления. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до шести лет тюрьмы», - сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.