Погода в Нижнем Новгороде на Новый год-2021: Пасмурно и морозно

Стало известно, какой будет погода в Нижнем Новгороде на Новый год-2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на Новый год-2021. Согласно прогнозам метеорологов, ночь с 31 декабря на 1 января ожидается морозной.

Практически всю вторую половину декабря будут стоять слабые морозы с температурой воздуха в пределах -2…-7 градусов (лишь 19 декабря ударит мороз до -14). Будет несколько снежных дней – сама природа позаботится о создании новогоднего «антуража» на улице.

30 декабря похолодает до -11…-13 градусов – такую же погоду обещают синоптики в Нижнем Новгороде и в последний день уходящего года.

31 декабря будет пасмурно и довольно ветрено: скорость ветра до 7 метров в секунду. Снега в новогоднюю ночь синоптики пока не обещают.

1 января ветер утихнет и выглянет солнце – при этом погода по-прежнему останется морозной: -11…-13 градусов. Отличная погода для прогулок и зимних активностей после новогодней ночи.

Напомним, в этот раз нижегородцам придется отмечать Новый год дома: кафе и рестораны 31 декабря закроются для посетителей в 19:00 – таков указ губернатора Глеба Никитина. То же касается бань и саун, под запретом любые корпоративы и другие массовые мероприятия, в том числе и в загородных домах отдыха. Как сообщалось ранее, запрещено нижегородцам собираться большими компаниями и на улицах - за этим будут следить сотрудники правоохранительных органов.