Снегопады в Нижнем Новгороде сохранятся до конца рабочей недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало зимы в Нижнем Новгороде выдалось на редкость морозным и бесснежным. Городские тротуары превратились в каток, а нижегородцы с сожалением вспоминали былые сугробы. И вот, наконец, погода решила исправиться - с самого утра 15 декабря в Нижнем Новгороде идет снег.

- Это небольшие умеренные осадки, которые даже к разряду неблагоприятных явлений нельзя отнести, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Такая погода сохранится до конца рабочей недели. Местами небольшие осадки в Нижегородской области будут идти и 16, и 17, и 18 декабря. Главное, чтобы снег своевременно убирали.

Действительно, проверка снегопадами всегда была одна из основных для нижегородских градоначальников. В послужном списке нынешнего мэра Юрия Шалабаева это первый настоящий снегопад.