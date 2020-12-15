Начальника антикоррупционного отдела полиции в Нижнем Новгороде будут судить за взятки.

Еще один громкий коррупционный скандал разгорелся в правоохранительных органах Нижегородской области. На этот раз под следствием оказался начальник четвертого отдела регионального ГУ МВД, занимающегося экономическими преступлениями. Его обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 30 июля начальник отдела нижегородского Главка выступил в качестве посредника и передал взятку в размере 300 тысяч рублей одному из должностных лиц крупной нефтяной компании, - говорится в сообщении следователей. – В обмен тот должен был замолчать крупное хищение нефтепродуктов, произошедшее в акционерном обществе.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и полностью признал свою вину. Расследование этого уголовного дела завершено и передано в суд.

- В сентябре 2020 года этот сотрудник был уволен из органов внутренних дел, - заверили в ГУ МВД по Нижегородской области. – Это связано с совершением поступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Напомним, ранее мы писали, что за два года в Нижегородской области было совершено свыше 600 коррупционных преступлений. Среди задержанных оказались сотрудники ГУФСИН, руководители крупных предприятий, депутаты и чиновники.