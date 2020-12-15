В Минздраве объяснили, почему закрыли кстовский роддом. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На днях все социальные сети облетела новость - кстовский роддом закрыт. От этой новости все будущие мамочки не на шутку разволновались.

- Где же мы будем рожать, - переживали девушки в соцсетях. - И так приходилось туда трястись по дорогам со всего района. А теперь и вовсе непонятно, где будем рожать. Зачем только это придумали?

И вот сегодня в региональном минздраве объяснили, почему пошли на этот шаг. По словам властей, терпеть неудобства жительницам Кстова придется временно.

- Закрытие родильного дома в Кстовской ЦРБ – это временная мера, связанная с отсутствием врача-реаниматолога, - рассказали «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – Сейчас врачи этой специальности привлечены к работе в ковидных госпиталях. В настоящее время мы пытаемся решить проблему с кадрами в кстовском роддоме. Как только нам удастся найти реаниматолога, мы снова откроем родильное отделение.

Ну, а пока всех кстовских рожениц будут отвозить в Борскую ЦРБ и в роддома Нижнего Новгорода - № 4 и № 7. Там к их приему уже все готово.