Прогулочный сад, террасированная зона отдыха и молодежная площадка: Как преобразится Большая Покровская к 800-летию города

Как преобразится Большая Покровская к 800-летию города. ФОТО: Среда 800

Большая Покровская с давних времен считается главной улице города. Правда, в последние десятилетия она выполняет исключительно транзитную функцию – нижегородцы спешат по своим делам с площади Минина на площадь Горького, почти не останавливаясь там. Чтобы исправить эту ситуацию, архитекторы решили наполнить это пространство новыми развлекательными элементами. Что из этого получилось, можно судить по итоговой концепции благоустройства.

Тематические зоны

По задумке авторов концепции, из транзитной улицы Большая Покровская должна превратиться в центральный променад с новыми местами отдыха. Чтобы сохранить ярмарочные традиции города, там планируется создать новые тематические зоны, которые станут точками притяжения для горожан.

Возле стадиона "Динамо" организуют молодежную площадку. ФОТО: Среда 800.

К примеру, у входа в стадион «Динамо» появится молодежная площадка со спортивными элементами. Они будут выполнены из архитектурного бетона и смогут использоваться для занятий скейтбордингом. А вот территория у входа в кинотеатр «Октябрь» может стать местом размещения временных ярмарок и выступления музыкантов.

Променад

Особое внимание планируется уделить зеленой части улицы – существующие зеленые посадки дополнятся новыми деревьями и кустарниками, за счет чего будет создан целый зеленый каркас улицы.

Воль всей улицы будет создан променад. ФОТО: Среда 800.

Вдоль всей пешеходной части улицы Большой Покровской будет устроен прогулочный променад, отделенный от центральной зоны деревянными подиумами и уличными креслами. На поверхности подиумов будет размещена информация об интересных исторических фактах, касающихся расположенных рядом зданий.

Сцена под открытым небом

Территория перед музеем Народных художественных промыслов будет использоваться для проведения городских мероприятий и спектаклей под открытым небом на уличной сцене. К Площади примыкают террасы кафе, места для отдыха и детские игровые элементы.

Амфитеатр для студентов

Территорию возле здания филологического университета ННГУ сильно менять не придется. Правда, здесь появится встроенный амфитеатр для отдыха и проведения студенческих мероприятий, а прямо на газоне планируется создать рекреационную зону.

Для студентов появится встроенный амфитеатр. ФОТО: Среда 800.

Прогулочный сад

На площади Горького появится совершенно новый прогулочный сад с ароматными растениями, аналогов которому в Нижнем Новгороде еще нет. Пешеходная зона здесь расширится, а в тени будут обустроены места отдыха. Впрочем, эта территория станет точкой притяжения не только летом, но в зимнее время года. Планируется, что она станет круглогодичной площадкой, где будет проводиться масса городских мероприятий.

На площади Горького будет воссоздан сад с ароматными растениями. ФОТО: Среда 800

Террасированная зона отдыха

Дополнением к этой длинной прогулочной территории станет террасированная зона отдыха на площади Лядова, возле ТЦ «Небо». Здесь будут установлены площадки летних кафе, деревянные настилы и новый павильон пешеходного перехода.

Новая зона отдыха появится и на площади Лядова. ФОТО: Среда 800.

Примыкающий к этой территории проезд будет скорректирован, благодаря чему движение транспорта на площади станет более безопасным.