Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 декабря 2020 года: прокуратура региона назвала причину нехватки лекарств в аптеках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 493 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области превысило 61 тысячу человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 61 322.

При этом за последние 24 часа 432 человека из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 54 678 жителей.

К сожалению, за сутки с болезнью не справились 15 человек. Статистика смертности по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 380 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 24 районах Нижегородской области новых заражений не обнаружили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" сообщала, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.

А также мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде пресекли деятельность ночного клуба на Нижне-Волжской набережной, который нарушал все требования губернатора, прописанные в Указе о режиме повышенной готовности.

Вместе с тем, прокуратура региона назвала причину нехватки лекарств в нижегородских аптеках. А именно противовирусных и жаропонижающих препаратов. Установлено, что причиной стал не только спрос на них, но и несвоевременный заказ аптеками.

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