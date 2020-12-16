Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 декабря 2020 года: нижегородцев оштрафовали за неправильные тесты на COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 16 декабря 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 489 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 61 811 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 447 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 55 125 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 393 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (6 593 человек) и Ленинский (4 398 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (2 074 человека).

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Напомним, накануне стало известно, что нижегородцы, вернувшиеся из-за границы, получили штрафы на сумму в размере 427 тысяч рублей за неправильные тесты на COVID-19.

Также, по словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, сейчас закрыты на карантин 259 классов школ и 207 групп детских садов.

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