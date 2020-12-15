«Здесь очень круто и атмосферно»: Два блогера-миллионника посетили Нижний Новгород

Они осмотрели главные достопримечательности города. Фото: Instagram Андрея Глазунова

Тур для двух блогеров устроили по Нижнему Новгороду. Карина Нигай и Андрей Глазунов посмотрели главные достопримечательности города и поделились своими впечатлениями в Instagram на аудиторию свыше 4 миллионов человек.

Побывали на слиянии двух рек. Фото: Instagram Андрея Глазунова

Карина Нигай известна в блогосфере, как стилист и писатель, она стала популярна в сети за счёт видео о макияже и подборе модных образов. Другой блогер - Андрей Глазунов знаменит своими тик-токами. Молодые люди были выбраны для участия в рекламно-информационном туре по нашему городу. Правительству Нижегородской области визит гостей обошелся в 1,7 миллиона рублей.

Блогеров пустили осмотреть пакгаузы. Фото: Instagram Андрея Глазунова

Так, накануне блогеры прогулялись по Большой Покровской, осмотрели здание Центрального банка и побывали в Нижегородском кремле.

Фэшн-блогер сфотографировалась на фоне здания Центрального банка. Фото: Instagram Карины Нигай

- Мы гуляем не территории Кремля. На самом деле Нижний Новгород очень сильно сейчас реставрируется, перестраивается, обновляется, потому что здесь будет пушка! – сообщает Карина Нигай своим подписчикам.

В заснеженный день ярмарка выглядела ещё привлекательнее, чем обычно. Фото: Instagram Карины Нигай

Блогеры также посетили Арсенал и галерею современного искусства «Futuro», а также успели заскочить в Цех и взглянуть на инсталляцию «Arrival». Во время прогулки по городу Карина и Андрей также побывали на Ярмарке и на территории Стрелки. Они даже успели заглянуть на футбольный стадион, восхитившись его размерами.

Ребята посетили галерею «Futuro». Фото: Instagram Андрея Глазунова

- Здесь очень круто и атмосферно! Кайф! – отметил Андрей Глазунов, стоя на футбольном поле, покрытым белым слоя снега.

Большое впечатление на Андрея произвела картина «Воззвание Минина к нижегородцам». Фото: Instagram Андрея Глазунова

Не забыли ребята прокатиться и на канатке. Видами Нижнего Новгорода и своими впечатлениями они делились в онлайн режиме, обновляя истории в своих аккаунтах.

В усадьбе Рукавишниковых блогерам провели экскурсию. Фото: Instagram Карины Нигай

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