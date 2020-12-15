Спасатели рассказали нижегородцам, как на глаз определить толщину и прочность льда

Эта зима подарила нижегородцам возможность покататься на коньках по льду рек и озер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году зима в Нижегородской области пришла точно в срок, и, видимо, нижегородцы так ее заждались, что подались на водоемы сразу же с наступлением холодов, когда лед толком еще не встал. Как результат – четверо погибших. Один за другим уходили под лед снегоход, внедорожник и легковушка.

Последние две недели в регионе стоит морозная погода, но снега нет, поэтому все водоемы превратились в отличные природные катки. На лед высыпали не только рыбаки, но и любители активного отдыха. На Оке, на Волге, на городских озерах, на Горьковском водохранилище – катаются везде, где только можно. Даже губернатор Глеб Никитин с семьей в минувшие выходные вышел на лед.

Нижегородцы лихо рассекают на коньках по замерзшей глади, а экстремалы даже катаются по льду на машинах и мотоциклах. Мы обратились к специалистам Нижегородского ГУ МЧС, чтобы узнать, можно ли на глаз определить толщину льда, в каком случае разрешается выезжать на лед на автомобиле и что делать, если вы все же провалились под лед или стали свидетелем такого происшествия. На наши вопросы ответил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков.

Как на глаз определить толщину льда в водоеме?

«На глаз определить толщину льда практически невозможно. Понять, безопасен лед или нет можно по его структуре и цвету: прозрачный, без трещин, голубовато-зеленоватого оттенка лед является безопасным. Лед желтоватого оттенка, непрозрачный, занесенный снегом, представляет опасность. Также опасен лед вблизи растительности и там, где есть промоины».

При какой толщине льда выход на лед считается безопасным?

«Лед становится прочным только по истечении полутора- двух недель непрерывных морозов, но даже при кратковременной оттепели лед теряет свою прочность, становится рыхлым и пористым. Отдельные пешеходы могут переходить водоемы по зимнему льду толщиной не менее 7-10 см, группы людей – от 10-12 см. Легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантиметров, а внедорожники – не менее 40 сантиметров.

В Нижегородской области выезд автомобилей на лед разрешен только на официальных ледовых переправах, а такая переправа у нас одна: Наваты (Нижегородская область) – Шумерля (Чувашия) . Она заработала несколько дней назад».

Как сотрудники МЧС контролируют толщину льда?

«В Нижегородской области существует 68 мест массового выхода людей на лед – эти места нам известны, и на них регулярно проходит измерение толщины льда. Помимо этих мест инспекторы ГИМС проводят патрулирование и других объектов. В настоящее время лед встал на всех водоемах, но говорить о безопасности на них на всех мы не можем.

Для обеспечения безопасности на льду инспекторы ГИМС регулярно проводят патрулирование: беседуют с рыбаками, вручают памятки».

Что делать, если провалился под лед?

«Самое главное – не поддаваться панике, не барахтаться, не наваливаться всем телом на кромку льда. Старайтесь держать голову максимально высоко над водой, так как на нее приходится больше всего теплопотери. Необходимо широко расставить руки, опереться локтями об лед и попытаться закинуть на него одну ногу, после чего поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на лед. Не совершая резких движений, отползайте как можно дальше в ту сторону, откуда пришли».

Что делать, если кто-то на твоих глазах провалился под лед? Как помочь?

«Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. Крикните утопающему, что идете ему на помощь - это придаст ему сил. За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться».

Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

«У него перехватывает дыхание, резко учащается сердцебиение, олову будто бы сдавливает железный обруч. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов, а мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. И если человек в этот момент находится целиком под водой – он может захлебнуться.

Чаще всего причиной смерти при проваливании под лед является переохлаждение - так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно, чтобы возместить теплопотери. При этом следует помнить, что при температуре воды +2 - +3°С человек может погибнуть через 10-15 минут, а при температуре воды -2°С смерть может наступить уже через 5-8 минут».

"Комсомолка" публикует фактические данные по толщине льда на водоемах Нижегородской области - информация предоставлена региональным управлением МЧС.

Толщина льда на водоемах Нижегородской области по данным на 14 декабря 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Толщина льда на водоемах Нижегородской области по данным на 14 декабря 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области