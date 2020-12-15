427 тысяч рублей выплатят нижегородцы за неправильные тесты на коронавирус

В настоящее время оштрафованы 55 нарушителей. Фото: Андрей АБРАМОВ

После возвращения из поездок за границу нижегородцам выписали 427 тысяч штрафов за неправильные тесты на COVID-19. Такую информацию ИА «Время Н» предоставила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталья Садыкова.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса для граждан, вернувшихся из-за границы, был установлен определенный регламент. Так, согласно ему, в течение трёх дней на сайте госуслуг должен быть предоставлен тест на COVID-19.

Важно уточнить, что нужно сдавать ПЦР-тест, который как раз таки и может определить выделяется ли активно вирус человеком.

К несчастью, многие нижегородцы делали тест, который проводят методом ИФА. Он, конечно, может показать болеет человек или переболел коронавирусом, но не предоставляет информации, насколько заразен человек.

В настоящее время оштрафованы 55 нарушителей, средняя сумма взыскания составляет 7 -7,5 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас крайне важно соблюдение индивидуальных мер защиты, как соблюдение масочного режима и дистанцирования. Это не только поможет защититься от коронавируса, но и снизит нагрузку на медицину.

Не стоит забывать и про необходимость мыть руки с мылом после возвращения с улицы. Также стоит обрабатывать контактные поверхности дезинфицирующими салфетками – дверные ручки в подъезде и в квартире.

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