«Хоккеисты и сенокосцы»: В Сарове мужчина косил замерзшую реку

Нечего необычного: просто мужчина с триммером косит замерзшую реку. Фото: группа "Саров" "Вконтакте"

Странное явление наблюдали на днях жители города Сарова: там на местной реке Сатис вовсю шел… покос травы. И всё бы ничего, но в Нижегородской области уже вторую неделю стоят крепкие морозы, и вода замерзла.

Свидетелем «зимнего сенокоса» стал один из местных жителей, который выложил ролик в сеть. На кадрах видно, как по замерзшей реке передвигается мужчина с триммером и косит возвышающуюся надо льдом жухлую речную растительность. В сторонке рассекают мальчишки на коньках.

«Только у нас такое увидишь, больше нигде. Хоккеисты и сенокосцы», - шутит автор видео.

Поскольку в Нижегородском крае уже не раз появлялись подобные прецеденты (однако до льда дело все же не доходило), мы обратились за комментарием в мэрию города Сарова.

«Администрация города не имеет к этому отношения, - заверили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе. - Насколько нам известно, это личная инициатива жителя города. Предположительно, таким образом он готовил лед для игры в хоккей».