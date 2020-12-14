Минздрав объяснил, почему нижегородцы получают ложные тесты на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Нижнего Новгорода уже неоднократно жаловались в социальных сетях на получение ложных результатов анализов на коронавирус. Одни имели полный букет симптомов Covid-19 и при этом отрицательный тест, а другие при положительном тесте – не проявляли никаких признаков болезни. В министерстве здравоохранения Нижегородской области сегодня объяснили эту странную ситуацию.

- Самый точный диагноз можно поставить пациентам на 4-5 день от начала заболевания при ПЦР диагностике, - рассказали «Комсомолке» в региональном Минздраве со ссылкой на руководство Центра СПИД. - Ложноотрицательные анализы бывают при несоблюдении технологии забора и при неправильной подготовке пациентов. В частности, это может произойти в том случае, если пациент за два часа до анализов курил, употреблял пищу или жидкости.

Напомним, в настоящее время в Нижегородской области число заболевших коронавирусом перевалило за 61 тысячу человек. Только за последние сутки опасная инфекция была выявлена у 493 человек.