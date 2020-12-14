Встречают пассажиров: три новогодних трамвая вышли на маршруты Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сегодня, 14 декабря, обещанные новогодние трамваи вышли на маршруты Нижнего Новгорода. Они радуют не только самых маленьких жителей города, но и их родителей, и многих других, кому повезёт оказаться рядом. И конечно же, они запоминаются гостям Нижнего. Своеобразное украшение города стало вполне традиционным: зима 2020-2021 будет третьей в истории новогоднего трамвая.

Каждый год в новогодних трамваях вводят новшества. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Напомним, что совсем недавно мы сообщали о награде премии «Радиомания-2020», где «Новогодний трамвай Ретро FM» взял главный приз – высшую российскую награду в области радиовещания – золотой микрофон. А также «Комсомолка» предоставляла маршруты, по которым трамваи будут курсировать.

Сегодня на пути как раз вышли три из таких. В день первого запуска в новогоднем трамвае прокатился и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Юрий Шалабаев с семьёй прокатились на первом рейсе трамвая в этом году. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

– Несколько лет назад администрация города и радиостанция «Ретро FM» запустили первый новогодний трамвай. Сегодня они стали одной из визитных карточек Нижнего Новгород в период новогодних и рождественских праздников. Новогодние трамваи создают праздничное настроение не только у пассажиров, но и у тех, кто встречает их на пути. Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году трамваи продолжат радовать горожан. Мы уже успели всей семьёй прокатиться на одном из них по вечернему городу, детям очень понравилось, – поделился глава Нижнего Новгорода.

А также подчеркнул, что стоимость проезда в новогоднем транспорте такая же, как в любом другом обычном трамвае. В том числе сохраняется и действие проездных.

Гендиректор МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов уточнил, что увидеть трамваи, подсвеченные тысячами огней, с Дедом Морозом за управлением, можно во второй половине дня.

– В этом году по четырём маршрутам будут ездить три трамвая, украшенные гирляндами и светящейся иллюминацией. Это ТР-2, который следует по городскому кольцу. ТР-3 будет ходить в будни от парка Дубки до Московского вокзала, а в выходные дни этот вагон будет курсировать по маршруту №6 «Центр Сормова – Московский вокзал». ТР-8 будет ездить от улицы Игарской до посёлка Гнилицы. Таким образом, у нас практически все районы города будут охвачены, – отметил Андрей Шекунов.

Управлением новогоднего трамвая занят сам Дед Мороз. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Более того, каждый год в новогодних трамваях вводят новшества.

– Думаю, многие могли обратить внимание, что каждый год все остановки в новогодних трамваях объявляются каким-то неожиданным способом. Этой зимой в озвучке используются новые цитаты из мультфильмов и песен. Кроме того, в салон вагона ТР-2 мы добавили световую иллюминацию, – рассказал программный директор программы радиостанции «Ретро FM» Леонид Мельник.

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