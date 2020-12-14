«Совесть замучила»: Воришка сам вернул нижегородцу украденный телефон

Воришка сам вернул нижегородцу украденный телефон. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сразу два сильных потрясения за два дня испытал 34-летний житель города Выкса в Нижегородской области Виктор Мещеряков (имя героя изменено – прим. Ред.) Сначала его телефон исчез в неизвестном направлении, а потом столь же неожиданно вернулся.

- 1 ноября я пошел к себе в гараж, - позднее признался Виктор сотрудникам правоохранительных органов. – Время было – около трех часов дня. У меня там стоял сломанный велосипед, и я решил его подремонтировать.

При себе у Виктора был телефон, который он положил на стол во дворе, а сам решил быстренько заскочить в туалет.

- Меня не было минут десять, - вспоминает Виктор. – А когда вернулся, телефона уже и след простыл. Я, конечно, сам виноват – оставил ворота открытыми. А телефон как раз с улицы было хорошо видно.

В тот же день потерпевший отправился в полицию, где написал заявление на своего неизвестного обидчика. Однако, как рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах, не успели полицейские приступить к расследованию, как воришка сам заявился к нему.

- На другой день я стоял возле дома, как вдруг ко мне подошел незнакомый мужчина и протянул мне мой телефон, - вспоминает Виктор. – Он назвался Геннадием. Долго извинялся и сказал, что его совсем замучила совесть. Конечно, я его простил.

Простил он его не только на словах, но и на деле – в тот же день он забрал свое заявление из полиции. А совестливый воришка так и остался неизвестным. В историю он войдет под именем «Геннадий».