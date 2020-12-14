Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде 14 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшее часы ожидается резкое изменение температуры, мокрый снег и ледяной дождь в Нижнем Новгороде. Соответствующее предупреждение выпустили УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- В связи с возможным ухудшением погоды прогнозируется осложнение обстановки на дорогах, возникновение гололедицы и накатов, - говорится в сообщении. – В связи с этим мы рекомендуем водителям соблюдать максимальную осторожность на дорогах, выбирать безопасную дистанцию и интервал.

В этот период нижегородцам рекомендуют не совершать резких и опасных маневров. Особенно внимательными следует быть при выезде на полосу встречного движения.

- Мы напоминаем, что гололедица возникает, прежде всего, на загородных трассах, мостах и эстакадах, - напоминают в ведомстве. – Водителям, которые неуверенно чувствуют себя за рулем, лучше вообще воздержаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее на дорогах в этих условиях – прежде, чем перейти дорогу, стоит убедиться, что переход будет безопасным.