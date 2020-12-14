Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 декабря 2020 года: число заражений в регионе почти достигло отметки в 61 тысячу Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 497 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области почти достигло отметки в 61 тысячу человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 60 829.

При этом за последние 24 часа 433 человека из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 54 246 жителей.

К сожалению, за сутки с болезнью не справились 15 человек. Статистика смертности по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 365 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Ранее "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" сообщала, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.

А также напомним, что в Нижнем Новгороде пресекли деятельность ночного клуба на Нижне-Волжской набережной, который нарушал все требования губернатора, прописанные в Указе о режиме повышенной готовности.

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