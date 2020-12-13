В Нижнем Новгороде двое отравились угарным газом: мужчина скончался, а женщина госпитализирована Фото: Ольга Крыльцова

Несчастный случай произошёл в Нижнем Новгороде вчера, 12 декабря, в Московском районе города. Два человека отравились угарным газом – мужчина и женщина в возрасте. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, 12 декабря в 19:30 в Дежурную часть МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек. Пострадавшими оказались мужчина 63 лет и женщина 68 лет. Детей среди потерпевших нет. ЧП случилось в Московском районе Нижнего Новгорода на улице Е.Никонова.

К сожалению, в результате несчастья мужчина скончался. Женщина госпитализирована в ГБУЗ НО «ГКБ № 33», где за её жизнь и здоровье борются врачи.

Более подробные детали случившегося ведомство пока не сообщает. По их словам, на настоящий момент устанавливается причина трагедии.

Напомним, вчера мы сообщали о другом печальном происшествии. В Нижнем Новгороде мужчина и 30 собак сгорели в страшном пожаре в частном доме.

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