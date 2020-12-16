Это наша с тобой биография

Параллельно со строительством нефтепроводов Молчановы построили семью. Фото: семейный архив.

О том, чем занимаются нефтепроводчики, томский паренек Дмитрий Молчанов знал с детских лет: отец брал с собой на производственные объекты, показывал и объяснял, что и как. Глава семьи трудился в подразделении, которое обеспечивало эксплуатацию и ремонт линейной части нефтепроводов. Трасса, лес, тайга, огромные машины - все это для Дмитрия сплелось в представление о настоящем мужском деле. Когда после школы пришла пора определяться с профессией, старшего Молчанова уже не было в живых, однако сын твердо решил пойти по его стопам. Уже на втором курсе института Дмитрий подрабатывал на полставки слесарем на предприятии «Центрсибнефтепровод», куда приезжал с отцом еще мальчишкой. С того самого 1997 года в трудовой книжке Дмитрия Молчанова значится лишь одна компания - «Транснефть».

Судьбоносная магистраль

Трудовая биография Молчанова начиналась в эксплуатирующей организации, а продолжилась в строительстве нефтепроводов. Оставив Томск ради Дальнего Востока, он участвовал в проекте строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), эта магистраль простерлась от Тайшета Красноярского края до Сковородино Амурской области, ее конечной точкой является морской нефтеналивной терминал в порту «Козьмино» близ Находки. Этот важный объект стал первым в послужном списке Дмитрия Дмитриевича как работника строительного подразделения «Транснефти». Здесь-то его жизнь и повернулась на 180 градусов: на реализации проекта Молчанов встретил свою половинку - Татьяну Ольшанскую. Дальше шли рука об руку: вместе строили нефтеперекачивающие станции для ВСТО-2, а параллельно - семью.

После сдачи в эксплуатацию дальневосточной магистрали их пригласили в Самару, в ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция».

Стройка продолжается

Когда супруги перевелись в «Транснефть - ТСД», их путешествия по стране продолжились. Такова жизнь строителей нефтепроводов - как и военные, они никогда точно не знают, сколько времени продлится пребывание в одной точке на карте. Да и самые интересные задачи, ждущие решений, где-то там, далеко. За несколько лет семья переезжала не раз и не два: участвуя в реализации масштабных проектов «Юг-1» и «Юг-2», которые строили в Краснодарском крае и в Ростовской области. Жили и работали в Челябинске, воплощая один из самых инновационных проектов компании «Транснефть» - строительство завода «Русские электрические двигатели» и «Транснефть нефтяные насосы».

- Часто ловлю себя на мысли, что все, что у меня есть, - знакомые, друзья, семья - отчасти дала мне «Транснефть», - говорит начальник строительного управления №4 Дмитрий Молчанов. - Работа любимая и интересная: каждая новая стройка, как новая жизнь, и когда она заканчивается, становится грустно. Но потом ставятся новые задачи. И жизнь продолжается!

Сейчас Дмитрий и Татьяна трудятся в Нижнем Новгороде. В строительном управлении №4 ООО «Транснефть - ТСД» работают над реализацией проектов реконструкции линейной части нефте- и нефтепродуктопроводов Сургут - Полоцк, Рязань - Москва, Ярославль - Москва, Альметьевск - Горький и Новки - Рязань.

Между тем растут и продолжатели династии - старший сын, Никита, учится на третьем курсе нефтяном факультете политеха. А в 2014 году в Краснодаре родилась дочка София, и как знать, может быть, и она со временем станет частью семейного дела Молчановых? Время покажет!