Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 декабря 2020 года: стало известно где, когда и как будет проходить вакцинация от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 499 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области превысило 59 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 59 336.

При этом положительные показатели последних 24 часов вполне могут порадовать: 411 человек из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 52 966 жителей.

К сожалению, за сутки с болезнью не справилось рекордное число заболевших – 16 человек. Статистика смертности по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 320 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 19 районах Нижегородской области не выявили новых заражений за минувшие сутки.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартует она уже сегодня, 11 декабря.

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