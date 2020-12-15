«Помогали всем миром»: Нижегородцы сделали ремонт в квартире сирот, чтобы их не забрали в детдом

Ремонт в квартире трех осиротевших ребят длился целый месяц. Фото: Валентина Гончарова.

Очень добрая и жизнеутверждающая история произошла в Краснобаковском районе Нижегородской области. Там местные жители буквально всем миром сделали ремонт в квартире сирот, чтобы их не забрали в детский дом.

Этой осенью в поселке Ветлужский произошло страшное горе: умерла местная жительница, оставив сиротами троих детей. Женщина воспитывала их одна - говорят, тянула, как могла. Жили, прямо скажем, небогато.

Старшему – Александру – едва исполнился 21 год, а другие дети и вовсе еще школьники: средний – Максим - учится в девятом классе, а младшая сестренка Саша – во втором. С уходом матери все перевернулось с ног на голову, и перед несовершеннолетними детьми замаячила ужасная перспектива оказаться в детском доме. Саша, несмотря на свои молодые годы, решил во что бы то ни стало оформить над ребятами опекунство, чтобы они остались жить вместе с ним.

Александр (справа) и его младшая сестра Саша. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стать опекуном в нашей стране, как известно, дело хлопотное. Для этого необходимо собрать кучу бумаг и справок. Потенциальный опекун должен иметь регулярный доход (работа у Саши есть – он трудится в системе ГУФСИН в соседнем поселке), отсутствие судимости, пройти школу опекунов и располагать жилплощадью. К счастью, ребятам было где жить, но квартира требовала ремонта – в противном случае органы опеки могли отказать Саше.

«Я постоянно с протянутой рукой»

На помощь ребятам пришла жительница соседнего поселка Красные Баки Валентина Гончарова, которую смело можно назвать известным на весь район волонтером. У Валентины Петровны доброе сердце, она часто помогает людям и поддерживает бездомных животных. Конечно же, не могла она пройти мимо людской беды и в этот раз.

«Меня все знают, доверяют, - рассказала «Комсомолке» Валентина Петровна. - Я постоянно «с протянутой рукой»: то на животных собираю, то больным на операции, то вот таким семьям. Опыт большой. Собираем всем районом, и даже соседние подключаются, и из Нижнего Новгорода приходят переводы, и даже из Московской области!»

Валентина Петровна Гончарова - идейный вдохновитель и координатор грандиозного ремонта. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валентина Петрована признается, что раньше знать не знала эту семью.

«Об этих ребятах я узнала в день смерти их матери – 16 октября. Тогда решила, что бросать их нельзя. Когда вошла в эту квартиру и увидела, как они живут, сразу поняла, что опекунство парню не разрешат по жилищным условиям. Сказала ему, что может в любой момент обратиться ко мне за помощью».

Сначала Саша хотел все сделать сам и даже уже купил кое-что для ремонта: обои, клей, краску для пола, плитки для потолка. Однако через пару недель понял, что в одиночку не справится.

«И не справился бы ни за что! - уверена Валентина Петровна. - Тут вон сколько людей трудилось, причем профессионалы своего дела, и деньги шли отовсюду – но и то ремонт занял почти месяц! И предприниматели откликнулись, и обычные люди, и даже депутаты».

Но вернемся к началу истории. О трудном положении, в которое попали дети, «краснобаковская Мать Тереза» написала в местном интернет-паблике и попросила помощи у неравнодушных земляков.

«Ремонт предполагается самый бюджетный, без изысков, чтобы можно было жить. Увы, ситуация очень сложная. Нужны добровольцы, почти альтруисты, которые помогут ему (Александру – прим. ред.) выкарабкаться из этой ситуации», - написала Валентина Петровна.

Тогда никто и не предполагал, что эта инициатива соберет и сплотит десятки людей, многие из которых совершенно не были знакомы раньше, а квартира получится – просто загляденье!

Ремонт с нуля

Клич о помощи Валентина Петровна кинула 12 ноября, а уже спустя пару дней в квартире Даниловых вовсю кипела работа. На просьбу Валентины Петровны откликнулись многие местные жители. Кто-то помогал непосредственно руками на месте, а кто-то - деньгами. Сама Валентина Петровна по сути стала координатором этого большого доброго дела: собирала и организовывала народ, составляла списки нужд, вела учет доходов и расходов, о чем непременно регулярно отчитывалась, а также не ленилась благодарить всех поименно.

Фронт работ предстоял просто огромный. Фото: Валентина Гончарова.

Делать всё предстояло с нуля. «Двушка» в бывшем общежитии очень нуждалась в капитальном ремонте и представляла собой весьма печальное зрелище: обшарпанные стены, допотопная мебель, отсутствие нормального санузла – унитаз был отделен от остальной жилплощади лишь перегородочкой…

Стены в санузле пришлось строить с нуля. Фото: Валентина Гончарова.

Понятно было сразу: фронт работ – огромный. Однако, как известно, с миру по нитке... За квартиру всерьез взялись добровольцы. Люди приходили сюда в свои выходные, работали, сменяя друг друга, а параллельно шел сбор средств и вещей – собирали по знакомым и незнакомым людям всё: от бытовой техники до занавесок. Что-то покупали, что-то дарили спонсоры-предприниматели. Семью даже навестил депутат Госдумы РФ Артем Кавинов – он подарил ребятам ноутбук для учебы и помог обставить мебелью комнату Сашиной сестренки.

Депутат Госдумы Артем Кавинов подарил ребятам ноутбук для учебы. Фото: "Подслушано Красные Баки"

И вот спустя месяц непрерывного труда и титанических усилий квартиру стало просто не узнать! Современная обстановка, уютный интерьер, натяжные потолки и отдельный санузел с бойлером и душевой кабиной – это все теперь про нее.

«Это сближает»

За это время в добром деле успело поучаствовать огромное количество человек – их, конечно, никто не считал, но, судя по всему, это количество перевалило за сотню. Кто помог обоями, кто бесплатно привез стройматериалы, кто наладил электрику, кто оштукатурил стены и так далее.

«Не устаю повторять, какие же у нас хорошие отзывчивые люди! – написала одна из самых активных волонтеров Нина Кузнецова. - Я получила вчера такой заряд позитива! Спасибо вам! Уже в процессе ремонта подходили люди и предлагали помощь, вещи. От этого на душе стало так тепло и радостно! Это сближает! Я узнала людей, с которыми теперь наверняка буду общаться и дальше»

После ремонта в санузле появился бойлер и душевая кабина. Фото: Валентина Гончарова.

«Дети и мечтать об этом не могли»

Все это время, пока шел ремонт, дети жили у крестной матери младшенькой Саши. И если старший брат видел весь процесс «от» и «до», то Максим и их сестренка были здесь всего несколько раз за этот месяц. Теперь наконец-то ребята в полном составе переехали в свою уютную чистенькую квартиру.

Ребята просто не узнали свою обновленную квартиру. Фото: Валентина Гончарова.

Мы поинтересовались у Валентины Петровны, как отреагировали дети на новую обстановку.

«А вы сами как думаете?! – не скрывая радости, ответила она. - Какая бы была реакция у детей, которые до этого ничего подобного не видели и мечтать об этом не могли? Искреннюю и бурную радость проявляет младшая Саша. Мальчики более сдержанны, но и старший Александр, войдя в квартиру, где уже успели навести лоск, был просто поражен. Порядок и чистота! Конечно же, они очень рады!»

Квартира получилась просто загляденье! Фото: Валентина Гончарова.

Валентина Петровна в свою очередь написала в интернете слова благодарности всем, кто принял участие в этом грандиозном добром деле.

«Мы убедились, что мир не без добрых людей! Думаю, что всем, кто причастен к ремонту, есть чем гордиться и чему радоваться! Спасибо всем, кто приносил вещи, посуду, мебель – спасибо за все, за каждую малость, сделанную вами от души. И не важно, деньги вы присылали или бесплатно что-то подшили, или хотя бы день там поработали, или организовали бесплатную перевозку и доставку необходимого, или просто пытались предложить свою помощь, - главное, что вы все это делали от чистого сердца! Вместе мы сила!», - написала волонтер.

КОНКРЕТНО

Валентина Петровна от чистого сердца просила поблагодарить добрых людей, который откликнулись на ее просьбу и пришли на помощь ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Большое участие в планировании и координации действий приняли Галина Скворцова, Нина Кузнецова, Елена Никитина – они непосредственно участвовали в ремонте, и это именно их заслуга в обращении за помощью и к местным предпринимателям, и в административные органы нашего района, и к депутатам.

Самый большой вклад в проведение ремонта внесли Андрей Черемухин, который профессионально занимается ремонтными работами, Минигуль Громова, Ольга Тукан и Тамара Бабумара, а также семья Бариновых - Ольга и Иван, электрик Руслан Паращук, а также Ольга Соловьева.