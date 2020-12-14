«Очереди не было»: Минздрав прокомментировал смерть пенсионера в нижегородской поликлинике №51

В поликлинике на Мещере утром 14 декабря умер пожилой мужчина. Фото: Яндекс. Карты

Минздрав прокомментировал трагический инцидент в нижегородской поликлинике №51 Канавинского района, где сегодня утром в ожидании приема скончался пожилой мужчина.

По данным ведомства, пенсионеру стало плохо из-за аритмии. Врачи полтора часа боролись за его жизнь, проводя реанимационные мероприятия.

«Никакого ожидания в очереди не было, - подчеркнули в министерстве здравоохранения. - Приехали две бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Мужчина с хронической патологией, предположительная причина смерти – тромбоэмболия».

По словам главного врача ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени Б.А. Королёва» Антона Максимова, это внезапная смерть, и помочь такому пациенту едва ли было можно.

«Это распространенный финал сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказал врач. - Как правило, это случается при фибрилляции желудочков или при остром коронарном тромбозе – когда внезапно прекращается кровоток по одной из крупных артерий сердца. События развиваются стремительно, не предотвратимо и фатально».

По его словам, время на спасение в этом случае исчисляется минутами, и вернуть такого человека к жизни практически невозможно даже во всех необходимых условиях.

«Понятие «внезапная смерть» говорит о том, что настигнуть она может где угодно. К сожалению, мы не редко получаем сообщения от родственников о внезапной смерти наших пациентов дома, даже на фоне хорошего самочувствия», - подчеркнул Антон Максимов.