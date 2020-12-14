«Завернул тело в ковер и вывез на трассу»: 16-летний нижегородец задержан за убийство отчима

Дом в Сосновке, где и произошла кровавая расправа. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Громкое убийство потрясло нижегородскую глубинку в минувшие выходные: там на трассе в 200 километрах от Нижнего Новгорода нашли труп мужчины. Тело, завернутое в ковер, лежало прямо на обочине.

Следователи сразу же завели уголовное дело, и вскоре удалось задержать подозреваемого – им оказался 16-летний пасынок убитого.

Тело, завернутое в ковер, нашли на обочине трассы в Ветлужком районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Все произошло 12 декабря в деревне Сосновка Ветлужского района, где жил погибший. По версии следствия, парень приехал ночью к нему домой, поднял его с постели и учинил разборки. Как позже он рассказал на допросе, перед этим ему позвонила заплаканная мать и сказала, что муж ее обидел и ударил. Недолго думая, сын решил проучить отчима.

Когда ссора накалилась до предела, в ход пошло холодное оружие. Подросток схватил нож и ударил им 39-летнего отчима, отчего тот скончался на месте. Испугавшись, подозреваемый решил избавиться от тела: завернул его в ковер и вывез на трассу.

По версии следствия, 16-летний подросток зарезал отчима. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

«Подозреваемый признался в содеянном, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в Следственном комитете. - Он обучается в техникуме, на учетах не состоит. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинени6е и избрана мера пресечения».

Мы будем следить за развитием событий.