"Мы жили на окраине закрытого военного города": Екатерина Одинцова рассказала о своём детстве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская телеведущая, главный редактор глянцевого журнала и уроженка Нижнего Новгорода Екатерина Одинцова рассказала подписчикам в Instagram о своём детстве. Безусловно, публике многое известно о Екатерине, ведь это личность известная и медийная. Кроме того, телеведущая ведёт свой Instagram-блог, в котором прямо в данный момент рассказывает всем о строительстве своего дома и даже показывает процесс изнутри. Но как у любого другого человека, у неё остаются свои секреты и сокровенные воспоминания. И на днях она поделилась одним из таких. По её словам чувствуется, что то, чем она делится, очень важно для Екатерины. Её воспоминание из детства, действительно, воодушевляющее.

— «Отдайте Катю в спорт. Для девочки из народа спортивные достижения — единственный способ пробиться в этом мире» — советовала моей маме её начальница в 1980 году, — начинает рассказ Екатерина Одинцова. — Мы жили на окраине закрытого военного города, мои родители трудились инженерами на секретных объектах и у меня перед глазами даже не было вдохновляющих примеров тех, кто сумел взлететь в другую реальность.

Екатерина пишет, что со спортом у неё "не задалось", а после добавляет кое-что важное:

— Зато у мамы скоро сменилась начальница, которая и стала моей музой и путеводной звездой.

"Рыжеволосая умница с невероятной харизмой" — так описывает свою музу Екатерина. По её словам, новая начальница мамы смогла донести до неё, что любые преграды находятся только в голове у человека. А мир вокруг полон возможностей и если мечта зовёт — туда надо идти.

— Потому что наши желания — это голос из нашей будущей реальности. Мечты возникают не на пустом месте. Это нас зовёт то, что может сбыться! Надо только смело идти на свет этого маяка, — уверена телеведущая.

Следом она добавила, что именно в тот период и именно благодаря той харизматичной женщине Катя начала пытаться и верить. Сказав это, она отметила, что важно "уметь чувствовать течение, чтобы оно помогало плыть быстрее". Екатерине интересно, согласны ли вы? Этот вопрос она задала и подписчикам.

— Безупречны: и мысли и меха, — ответила ей одна из поклонниц.

— Мечты точно не возникают на пустом месте. Согласна на все сто! — добавили следом.

Рассказанная Екатериной история получила серьёзный отклик среди пользователей. И это неудивительно.

— Спасибо за пост. То, что нужно было сейчас услышать, — благодарит её в комментариях пользователь.

Екатерина смогла передать своё чувство благодарности к своей "наставнице" другим. Иметь в жизни таких людей, ещё и в раннем детстве, действительно большая удача.

— Как хорошо — понимать это совсем молодой. Это подарок судьбы. Екатерина, Вы очень интеллигентная и красивая женщина, — призналась телеведущей одна из поклонниц.

Очевидно, публика Екатерины Одинцовой состоит из большого количества единомышленников. И на её вопрос о высоком они ответили абсолютным согласием.

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