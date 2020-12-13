Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 декабря 2020 года: рекордное число заболевших за сутки в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 13 декабря 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 60 332 человека. За минувшие сутки на территории региона был выявлен рекордный 501 новый случай заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 427 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 53 813 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 350 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщили, что в Нижегородской области обсудили вопросы оказания региональной поддержки предпринимателям сферы креативной индустрии, пострадавшей от пандемии.

А инспекция Госстройнадзора региона продолжает мониторинг соблюдения противоэпидемиологических требований.

Кроме того, стало известно, что в Нижнем Новгороде закрыли ночной клуб за нарушение указа о режиме повышенной готовности.

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