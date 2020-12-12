Мужчина и 30 собак сгорели в частном доме в Нижнем Новгороде

Сейчас устанавливается точная причина пожара. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар случился на улице Кисловодская в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Там, как спичка, вспыхнул частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Возгорание произошло около пяти вечера. Огонь уничтожил 56 квадратных метров здания.

Предположительная площадь пожара составляет 56 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарно-спасательным подразделениям, выехавшим на место, удалось ликвидировать пожар. Они также обнаружили внутри дома тело 52 летнего мужчины.

- В огне также погибли 30 собак, - сообщили в ведомстве.

Также информации о том, почему все эти животные находились в доме, пока нет. Был ли погибший разводчиком собак или держал приют для бездомных животных тоже пока неизвестно.

В огне погибли 30 собак. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас сотрудники разбираются в том, что стало причиной пожара. Все подробности уточняются.

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре, вспыхнувшем на деревообрабатывающем цехе в рабочем посёлке Тонкино. Там общая площадь пожара превысила 2,2 тысяч квадратных метров.

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