«Как звучит зверский холод»: Наталья Водянова в Арктике напугала поклонников диким рыком

Наталья Водянова в Арктике напугала поклонников диким рыком. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова продолжает свое путешествие по России – на этот раз она добралась до Арктики. В меховой шапке-ушанке и шубе она показала своим подписчикам, как выглядит настоящая русская зима в арктических широтах.

- Слышали ли вы, как звучит зверский холод?! – спросила супермодель у подписчиков, сопроводив это записью чудовищного рыка.

Напомним, супермодель уже несколько дней гостит в России. Буквально накануне она побывала в Москве, где навестила слепого пса Гомера. Этим летом именно она отыскала для него добрые ручки. Как оказалось, пушистый очаровашка уже обжился на новом месте и чувствует себя вполне комфортно.

Ранее мы писали, что супермодель стала ведущей популярного тревел-шоу. В рамках проекта она должна объехать самые экзотические уголки России. Соведущим светской львицы станет журналист Михаил Зыгарь.