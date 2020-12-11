Воришки обчистили храм, пока батюшка лежал в больнице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Беда не приходит одна – в этом убедился настоятель храма в поселке Теша Нижегородской области. Стоило ему угодить в больницу, как в церковь забрались воришки и полностью ее обчистили.

- Первой пропажу заметила местная жительница, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Проходя мимо храма, она заметила, что окна и дверь взломаны. Она и вызвала полицию.

В ходе осмотра выяснилось, что из храма были похищены три ценные иконы. Среди них «Рукотворный образ», «Господь вседержитель» и «Икона Казанской Божьей матери». Также воришки стащили чаши, кадила и латунное распятие.

- Вскоре в полицию обратился и сам настоятель храма – местный священник, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как оказалось, в это время он как раз находился в больнице. Сейчас он лежит в стационаре Городецкой ЦРБ. По его словам, общая стоимость похищенного имущества составляет около 15 тысяч рублей.

Сейчас полицейские отрабатывают всех местных жителей, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. Четверо из них уже проверены. Однако доказать их причастность к совершению этой кражи не удалось. Также полицейские обошли всех жителей ближайших домов в этом районе. Однако никто ничего подозрительного не заметил. Расследование этого преступления продолжается.