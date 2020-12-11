Работники ритуальной компании избили родственника умершего в Нижнем Новгороде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Необычная история произошла на днях в Нижнем Новгороде – там работники ритуальной компании затеяли драку с родственниками умершего. В результате молодой человек получил серьезные травмы.

- Вечером 8 декабря нам позвонили жители поселки Доскино в Автозаводском районе и рассказали, что у них умер 83-летний дедушка, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Нижегородской области. – На место сразу же выехали сотрудники полиции, чтобы удостовериться, что смерть не была насильственной.

Однако когда полицейские приехали в дом к умершему, его родственники взахлеб принялись рассказывать о возмутившем их происшествии.

- Оказалось, что еще до приезда полиции к ним в дом нагрянули сотрудники ритуального агентства и принялись навязывать свои услуги, - рассказали полицейские. – Однако получили отказ. Тогда они затеяли ссору с родственниками и избили молодого человека, который приходился умершему близким родственником.

С полученными травмами молодой человек обратился в больницу. Этот факт медики уже подтвердили полицейским. В свою очередь, представительница ритуальной компании тоже написала заявление в полицию. Она утверждает, что виновниками ссоры стали родственники умершего дедушки.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области. – Мы выясняем, как это произошло.