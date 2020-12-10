Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 декабря 2020 года: Глеб Никитин объяснил необходимость продолжать "дистанционку" в средних классах Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 494 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области приближается к 59 тысячам человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 58 837.

При этом положительные показатели последних 24 часов могут вполне порадовать: 443 человека из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 52 555 жителей.

К сожалению, за сутки 14 человек с болезнью не справились. Статистика смертности по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 304 человека. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 22 районах Нижегородской области не выявили новых заражений за минувшие сутки.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что Глеб Никитин ответил на вопросы нижегородцев о дистанционном обучении в средних классах, а именно почему на данный момент сохранить формат "дистанционки" для этого звена необходимо.

Кроме того, история нижегородской школы №151, где учеников вынуждали нарушать удалённый режим обучения, получила завершение. Школе выдвинуто предупреждение.

Стали известны условия перехода региона на третий этап снятия коронавирусных ограничений. А также мы сообщали, что к двухлетнему малышу в Кстове не приехала скорая помощь. У ребёнка подтвердили COVID-19.

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