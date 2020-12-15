На все сто: как изменится Дзержинск к 100-летнему юбилею

Масштабные преобразования затронут все сферы жизни города химиков.

В 2030-м году Дзержинску исполнится 100 лет. Несмотря на то, что до круглой даты ещё есть время, подготовка к юбилею уже началась. В городе сформирована масштабная «Программа 100», которая затрагивает практически все сферы жизни. В её разработке принимали участие представители профильных подразделений администрации города, общественность и руководители промышленных предприятий. По «Программе 100» в Дзержинске построят новые дороги, школы, откроют спортивные объекты и благоустроят общественные пространства.

Улучшению экологии, несомненно, способствует и преображение общественных пространств.

На длинную перспективу

– Изначально программа формировалась как свод мероприятий, необходимых для решения существующих проблем в социальной сфере и городском хозяйстве, внедрения цифровых технологий в городскую инфраструктуру. В дальнейшем она была дополнена проектами, направленными на развитие экономики городского округа. Например, создание центра круизного туризма «Шуховская башня» в рамках развития круизного кластера Ока – Волга, строительство служебного жилья для специалистов, – рассказал глава города Иван Носков.

По предварительным подсчётам, на реализацию всех мероприятий городскому округу потребуется около 6 млрд рублей. Очевидно, что средства немалые, возможности городского бюджета ограничены, и реализовать планы без привлечения финансов из регионального и федерального бюджетов просто невозможно.

– Реновацию городских пространств и дворовых территорий будем проводить за счёт участия в государственной программе «Формирование комфортной городской среды», ремонт и строительство новых дорог – через включение в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расселить аварийный фонд позволит госпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», а реконструировать и капитально отремонтировать учреждения культуры – программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», – рассказал глава Дзержинска.

Кроме этого администрация города планирует направить в Правительство Российской Федерации предложение о праздновании в 2030 году 100 летия основания Дзержинска, чтобы привлечь дополнительные федеральные средства на мероприятия, которые вошли в «Программу 100».

Ремонт и строительство новых дорог будет проводиться через включение в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

– С моей точки зрения, все обозначенные в программе направления важны как для развития города в целом, так и для каждого жителя, – считает председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева. – Да, сейчас сложная экономическая ситуация, и наполняемость бюджета невысокая. И всё же нужно стремиться и двигаться вперёд. Поэтому считаю правильным составить такой «свод целей» на длинную перспективу. Безусловно, программа не будет являться догмой, обстоятельства меняются. Что-то из того, что сейчас прописано в документе, будет убрано, что-то добавлено. В любом случае теперь есть целый комплекс проектов для развития Дзержинска в самых разных сферах жизнедеятельности, в том числе и тех, которые сейчас некоторым могут показаться мечтой из-за большой капиталоёмкости и сложности исполнения.

Программа подготовки к 100 летию Дзержинска большая и идёт сразу во всех направлениях.

Депутаты профильного комитета – по экономике, промышленности и инвестиционному развитию – уже составили своё мнение о программе, высказали свои предложения и заинтересованность. Думаю, депутатский корпус в целом будет поддерживать начинания в рамках «Программы 100», в том числе и в отношении направления финансирования из местной казны.

В Дзержинске запланировано строительство регионального центра спортивной подготовки адаптивным видам спорта.

Вложились в будущее

В Дзержинске уверены: в первую очередь следует реализовывать те проекты, которые дадут новый толчок для развития. И в этом смысле качественное образование трудно переоценить.

Сегодня в городе ведётся строительство нового здания школы. Уже сейчас очевидно, что в Дзержинске появится общеобразовательное учреждение совершенного иного уровня, аналогов которому нет в регионе. В здании будут два зала для занятий физкультурой, трудовые мастерские по деревообработке и обработке металла, кабинет домоводства для девочек, кабинеты химии, биологии и географии с лаборантскими, библиотека с книгохранилищем, столовая на два обеденных зала, а ещё кабинет астрономии с обсерваторией, собственный бассейн и тренажёрный зал.

Сегодня в городе ведётся строительство нового здания школы.

– Новое здание школы планируется сдать в 2021 году. Следующим объектом станет строительство здания нового общеобразовательного учреждения на улице Клюквина, которое объединит школы № 10 и № 5. Они расположены в старой части города, построены в середине прошлого века и уже давно морально и физически устарели, – рассказал Иван Носков. – Кроме этого планируется строительство корпуса начальной школы на 400 мест для средней школы № 20. Возведение детских садов в микрорайоне Комсомольский на 320 мест и на территории жилого комплекса «Северные ворота» на 180 мест, реконструкция молодёжного комплекса «Спутник», Центра общественной работы, капитальный ремонт театра драмы, создание экоцентра на базе дендропарка имени И. Н. Ильяшевича и ряд других проектов. Все эти объекты очень востребованы.

Тем более что в этом году в Дзержинске наметились положительные демографические тенденции – за первое полугодие 2020 родилось на 83 ребёнка больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На перекрёстке дорог

Программа подготовки к 100 летию Дзержинска большая и идёт сразу во всех направлениях. По сути это масштабный план развития на ближайшие 10 лет.

– Необходимо модернизировать все ключевые сферы: дороги, общественный транспорт, системы обеспечения безопасности, социальные объекты, городские пространства. Безусловно, приоритетным направлением для города и для Нижегородской области в целом остаётся развитие экономики и промышленных предприятий, где ведущие позиции принадлежат химическому производству, – считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Немаловажным является проектирование и строительство автомобильных дорог в городе и пригороде, например, в жилом комплексе для многодетных семей «Северные ворота» и посёлке Гавриловка. И здесь вопрос не только дорог, но и работа над инфраструктурой наружного освещения, обновлением подвижного состава общественного транспорта.

В этом году в Дзержинске наметились положительные демографические тенденции.

Только в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дзержинске капитально отремонтировано восемь дорог, ещё часть участков сделана по региональной программе. В планах на 2021 год – ремонт трёх городских дорог. Полностью будет приведена в порядок улица Петрищева, частично – Черняховского и Гайдара, а также завершён масштабный проект реконструкции автодороги по улице Красноармейской.

– Кроме этого планируется строительство новых автодорог. В ближайшей перспективе это – объездная дорога в посёлке Дачный, дороги на Шуховскую башню, от проспекта Ленкома до улицы Самохвалова. Конечно, строительство дорожной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Северные ворота», в более отдалённой перспективе – обустройство дороги от улицы Самохвалова через проспект Ленинского Комсомола и улицы Патоличева с выходом на проспект Циолковского, – поделились планами в городской администрации.

Жить с комфортом

Экология, пожалуй, исторически один из наиболее острых вопросов для Дзержинска. И в этом направлении уже приняты беспрецедентные меры.

– Вопрос экологической безопасности в городском округе существует, – считает Евгений Люлин. – Все мы с вами знаем, сколько промышленных предприятий работает в городе и за его пределами. На сегодняшний день есть 14 несанкционированных мест размещения промышленных отходов, 12 находится на территории населённых пунктов. Также остро стоит проблема несанкционированных свалок. При этом удалось решить экологическую проблему с полигоном «Игумново» и шламонакопителем «Белое море» – они полностью ликвидированы. Если говорить об устранении свалки промышленных отходов «Чёрная дыра», то здесь сроки смещены на осень 2021 года, поскольку выявлены другие отходы на объекте. Хочется, чтобы экологическая проблема в Дзержинске решалась комплексно. Человеческий фактор при этом очень важен. Определённые шаги могут выполнять и сами жители. Например, выбрасывать мусор в урну, экономить воду, использовать многоразовую посуду, сажать растения. Всё это наша культура и уровень воспитания.

В следующем году планируется наполнять событийными мероприятиями три городских парка.

Улучшению экологии, несомненно, способствует и преображение общественных пространств.

– Будем развивать и наполнять событийными мероприятиями наши три городских парка, продолжим благоустраивать место массового отдыха горожан – озеро Святое. В текущем году завершён проект реконструкции Шуховской башни, в дальнейшем приведём в порядок территорию рядом с ней. Уверен, что комфортные условия для жизни горожан возможно создать, реализовав масштабные проекты, которые мы запланировали. Город приобретёт совершенно другой вид! – поделился планами глава города Иван Носков.

Глава Дзержинска Иван Носков.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Дзержинска Иван Носков:

«Программа 100» была представлена в правительстве Нижегородской области, реализация проектов обсуждалась с отраслевыми министерствами. Одновременно программа дополняется, корректируется с учётом мнения общественности.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Дзержинске запланировано строительство регионального центра спортивной подготовки адаптивным видам спорта.

Автор: Оксана Снегирева