"Нижний Новгород участвует в большом кино": военную драму снимают на Нижегородской ярмарке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В это самое время Нижний Новгород блистает в свете софитов. На площадке одной из главных визитных карточек города – на Нижегородской ярмарке – сейчас снимается кино. А именно военная драма, которая призвана стать режиссёрским дебютом нижегородца Сергея Веселова. Название картины – «Идущий с надеждой». Об этом сообщили представители выставочного комплекса в своём официальном инстаграм-профиле.

Съёмки фильма на Нижегородской ярмарке. ФОТО: https://www.instagram.com/nn_yarmarka/

Более того, комплекс поделился не только интересной информацией, но и снимками съёмочного процесса. В кадре мы видим нескольких актёров в немецкой военной форме времён Великой Отечественной войны. Детали происходящего на съёмочной площадке, конечно же, не раскрываются, как и сюжет фильма. Но работа идёт полным ходом. Актёры в костюмах смотрятся очень гармонично на фоне сохранившихся на ярмарке элементов военного времени. К слову, эта одна из причин, по которым Нижний стал идеальным местом для съёмок. Наш город может похвастаться немалым количеством подходящих исторических "декораций".

Съёмки фильма "Идущий с надеждой". Фото: СОЦСЕТИ

- Автор настроен решительно и обещает сделать эту картину международной кинолентой, - сообщается на официальной странице Нижегородской ярмарки в инстаграме. - На сегодня в Нижнем Новгороде отснято уже 90 площадок, на которых сохранились подходящие кино элементы военного времени.

Съёмки фильма "Идущий с надеждой". Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что о предстоящих съёмках "Комсомолка" сообщала ранее, в 2018 году, когда нижегородец приступил к созданию фильма. Тогда это имя вряд ли о чём-то говорило массам, но заявлено было сразу, что страна о нём ещё услышит. Фильм будет полнометражный и обязательно, по словам автора, выйдет в прокат.

Режиссёр фильма Сергей Веселов. Фото: СОЦСЕТИ

Любовь к кино у истинного патриота своей малой Родины берёт начало с раннего детства – с первого похода в кинотеатр.

– По духу мне близки исторические, приключенческие фильмы, – рассказал два года назад "Комсомольской правде" Сергей Веселов.

Съёмки фильма "Идущий с надеждой". Фото: СОЦСЕТИ

Не раскрывая подробностей сюжета, автор поделился, что фильм покажет зрителю подвиги героев в борьбе с растерянностью и паникой, которые охватили миллионы советских граждан на самом страшном этапе войны – в начале. И расскажет о героях, которые вдохновляли народ на победу в противостоянии фашизму.

– В фильме будут экшн-сцены, трюки, баталии, реальные взрывы и военная техника, драма, патриотизм и, конечно, любовь. Скучать зрителю не придётся, – заверил тогда режиссёр. – Я родился в Горьком, живу в Нижнем Новгороде, и мне хочется, чтобы этот город участвовал в большом кино, а не дворовом.

Мы поддерживаем Сергея и очень ждём премьеры фильма!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!