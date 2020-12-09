Машина с людьми провалилась под лёд в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня, 9 декабря, в Лысковском районе Нижегородского региона под лёд ушёл автомобиль. О происшествии поступило сообщение в 08:30 утра. Информацией с "Комсомолкой" поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу Лысковского района поступило обращение. Стало известно, что на реке Волга, на расстоянии километра от посёлка Макарьево Лысковского района области, под лёд провалился автомобиль. На место случившегося незамедлительно выдвинулись службы быстрого реагирования. Прибыв к реке, они обнаружили, что автомобиль "Киа Рио" передней частью находится в воде. К счастью, целиком машина под воду не ушла.

Пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На момент ЧП в авто находились двое. Ещё до прибытия спецслужб им посчастливилось выбраться самостоятельно и они не пострадали. Кроме как везением это не назовёшь. Но рассчитывать на подобное было глупо.

Как сообщает ведомство, извлечением транспортного средства из реки будет заниматься сам владелец автомобиля.

Напомним, что случаи с провалами людей или транспорта под лёд в Нижегородской области участились практически до ежедневных. Прямо сегодня мы сообщали о 13-летней девочке, которая решила перейти реку по льду. Если бы рядом неподалёку не оказались рыбаки — неизвестно, чем закончилась бы история. К счастью, девочку спасли.

А также совсем недавно среди ночи двое мужчин выехали на лёд на УАЗ. Опрометчивый поступок привёл к трагичному финалу. Одному мужчине удалось спастись, второй — погиб.

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