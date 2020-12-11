«Не помнит своего имени»: В Нижнем Новгороде ищут родственников женщины с потерей памяти

Женщина не помнит своего имени и плохо идет на контакт. Фото: поисковый отряд "Рысь"

В Нижнем Новгороде разыскивают родственников женщины с потерей памяти. Она не помнит своего имени и не может рассказать, кто она и откуда.

Заметили ее 10 декабря на железнодорожной станции Суроватиха – женщина была растеряна и не знала, куда ей податься. Стали выяснять – оказалось, она приехала сюда на электричке из Арзамаса. Своего имени потерявшаяся вспомнить не смогла.

В итоге женщину определили в одну из больниц Нижнего Новгорода.

«Она плохо идет на контакт и нуждается в медицинской помощи. Надеемся, что удастся разыскать ее родственников», - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

На вид ей 40-45 лет, она невысокого роста – 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темные до плеч, с проседью; на руках шрамы. Женщина одета в черную куртку с капюшоном, темно-синюю кофту, серые брюки и темно-синие кроссовки 38 размера.

Если кому-то знакома женщина или кто-то знает ее родственников, добровольцы поискового отряда «Рысь» просят связаться с ними по телефону: 8 (831) 28-38-200.