«Разыгрывали целый спектакль»: Оконные мошенники обманули нижегородцев на миллион рублей

В числе пострадавших - десятки нижегородцев, но их количество может вырасти. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде полиция накрыла мошенническую фирму по ремонту и замене пластиковых окон, которая оказывала услуги по многократно завышенным ценам. Потерпевшими стали десятки нижегородцев – в основном это пожилые люди в возрасте от 60 до 83 лет. Оконщики, не стесняясь, обдирали пенсионеров как липку.

Для реализации преступной схемы злоумышленники организовали целую фирму: арендовали офис и наняли персонал. Там работала девушка-оператор, которая обзванивала потенциальных клиентов, мастера-установщики и «ходоки» - так окрестили потерпевшие менеджеров, которые приходили домой, проводили диагностику окон и составляли крохоборские договоры. Да уж, серьезная организация - целый штат! В самом офисе кроме столов, стульев и оргтехники во время обысков было обнаружено множество демонстрационных образцов различной оконной фурнитуры, подоконников и прочих ПВХ-изделий.

В офисе фирмы обнаружилось много демонстрационных пвх-изделий. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По всей видимости, владельцы этого бизнеса подошли к делу основательно и немалое внимание уделяли обучению своих сотрудников. Так, в офисе на доске висел распечатанный план, который рассказывает, как правильно втереться к клиенту в доверие, как правильно провести презентацию, как грамотно работать с возражениями и как проводить саму сделку.

«Предложили хорошую скидку, и я согласилась»

Одной из жертв, попавшихся на удочку хитрых оконщиков, стала одинокая пенсионерка Альбина Ивановна.

«Мне позвонили из фирмы, предложили сделать профилактику моих пластиковых окон. Да так всё красиво расписали, что я согласилась. Окна-то у меня уже далеко не новые – подумала, пусть проверят», - рассказала Альбина Ивановна.

По этому плану сотрудников обучали, как правильно "охмурить" клиента. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Далее события развивались примерно так: к пенсионерке приехали двое «специалистов», которые долго и тщательно осматривали окна. И даже, по ее словам, разыграли перед ней целый спектакль.

«Они вытащили из кухонного окна резинку-уплотнитель и сказали, что ее нужно менять, потом нашли еще какие-то там проблемы. Окно в комнате, сказали, надо менять полностью. Сумма набежала приличная, и меня это просто ошарашило: я совершенно не была готова к таким внезапным расходам. Тогда один из них якобы позвонил на оконный завод и договорился, что сделают скидку 20%. Я согласилась», - разводит руками пенсионерка.

А через пару недель сосед сказал ей, что выполненные работы не стоят таких денег. Тогда женщина обратилась в полицию.

Милый женский голос

Другая потерпевшая вспоминает, что все также началось с телефонного звонка, когда милым женским голосом ей предложили услуги по ремонту окон.

«Моим стеклопакетам уже лет семь, поэтому я согласилась, - рассказала нижегородка. - Пришли двое молодых людей, осмотрели окна, составили договор, и я внесла аванс. В назначенное время приехала бригада мастеров, которая устранила все неисправности».

Сначала мошенники втирались в доверие, а потом "кидали" клиентов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Позже пенсионерке снова позвонила эта девушка из фирмы и сказала, что придет их представитель, который проверит работу мастеров.

«Вскоре снова пришли двое парней – они проверили окна, а потом предложили мне отделку балкона. Я согласилась и оплатила задаток, но в определенный договором день так никто и не явился», - вспоминает обманутая нижегородка.

Она стала звонить в фирму, но у директора все время был включен автоответчик. Не удалось дозвониться и до девушки-оператора с милым голосом. Тогда женщина написала заявление в полицию.

Окна за миллион

«Менеджеры» не ходили по квартирам в одиночку: всегда по два-по три человека. Так легче убедить, сбить с толку, запудрить мозги. Да и симуляция бурной деятельности выглядит эффектнее. О крайней наглости оконщиков говорят и космические суммы, которые они выставляли за свои услуги.

Один из потерпевших отдал 900 тысяч рублей, но окна ему так и не поставили. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

«Ко мне приходили три человека – проверили, сказали, что надо менять оконные рамы и стеклить балкон и лоджию. Рамы сменили, а остальное пока нет. За рамы сначала озвучили сумму 160 тысяч, но потом сказали, что сделают скидку, и вернули мне часть суммы - 51 тысячу. А за балкон и лоджию с меня взяли заранее 900 тысяч рублей, но так ничего и не сделали», - рассказывает один из потерпевших, житель Канавинского района.

Пострадавших будет больше

И таких историй по Нижнему Новгороду – уйма. В полицию пока поступило лишь 18 заявлений, но силовики уверены, что пострадавших на самом деле в разы больше, поскольку во время обысков в офисе было изъято 170 договоров.

«Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил один миллион рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», задержаны двое подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности аферистов, возможных соучастников и потерпевших граждан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.