«В доме до сих пор стоит запах гари»: Жильцы горевшей 25-этажки в Дзержинске рассказали, как пережили страшный пожар

Жильцы горевшей 25-этажки в Дзержинске рассказали, как пережили страшный пожар Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вырывающиеся из окон 16-го этажа языки пламени, плач и крики – эти жуткие кадры облетели на днях всю страну. Все это время жители 25-этажного дома в Дзержинске стояли внизу и наблюдали, как горит их дом. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, однако жители до сих пор не могут забыть те страшные мгновения.

"Думал, для меня все кончено"

- Честно говоря, пожар я заметил не сразу, - признался «Комсомолке» Максим Скоморохов. – Сначала почувствовал запах гари и подумал, что у нас что-то горит. Осмотрел – все нормально. Решил выйти в коридор, а оттуда уже клубы дыма с искрами. Выйти по лестнице было невозможно – весь коридор окутал густой черный дым. Поэтому я просто открыть окно и стал ждать.

Учитывая, что квартира Максима расположена на 21-м этаже, выбраться через окно тоже было нельзя. Поэтому в голову лезли уж совсем плохие мысли.

- Я сильно сомневался, что смогу оттуда выбраться, - вспоминает мужчина. – Я даже позвонил близким и предупредил, что для меня все кончено. Однако внезапно раздался стук в дверь, в квартиру вбежали двое пожарных. Действовали очень четко и слаженно – я успел только взять кота, как они потащили меня в стену дыма.

С 21 этажа пожарные вывели Максима на улицу, где его сразу же подхватили медики. Сделали все, что положено в таких случаях – поставили кислород, сняли показания.

- Чувствую я себя, конечно, неважно – все-таки сильно надышался, - признается Максим. – Да и в доме до сих пор стоит запах гари. Неприятно это все.

Жильцы рассказали, что сейчас происходит в доме. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

"Сейчас работают сотрудники ДУКа"

Между тем, большинство жителей уже вернулись в свои квартиры. Однако полностью устранить последствия пожара в доме не удалось.

- Со вчерашнего дня в доме работают сотрудники домоуправляющей компании – моют все и убирают, - рассказала «Комсомолке» еще одна жительница этого дома Валерия Антонова. – Но запах гари все еще чувствуется.

Сама Валерия, к счастью, во время пожара не пострадала. Все это время она просидела в машине возле горящего дома.

- Нас эвакуировали постепенно, так как спускаться по узкой лестнице было трудно, - вспоминает девушка. – Когда я вышла, возле дома уже собралось довольно много людей и стояло много пожарных машин. Было, конечно, очень страшно. Но я верила, что все обойдется.

Напомним, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Однако точно это станет известно только после тщательного расследования.

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