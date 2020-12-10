«Тащил на цепи по улице»: В Сарове мартышку спасли от нерадивого хозяина

Необычный пациент поступил в одну из ветклиник Сарова. Фото: Ветеринарный центр "Грей"

Необычный пациент поступил на днях в одну из ветеринарных клиник города Сарова Нижегородской области: там на прием принесли не киску, не собачку, а самую настоящую обезьяну!

Как выяснилось, мартышку отобрали у нерадивого хозяина.

«В поселке Вознесенское полицией был задержан мужчина в неадекватном состоянии, который на цепи тащил эту мартышку по улице. Где он ее взял, мы не знаем», - рассказал «Комсомолке» директор саровского ветеринарного центра «Грей» Евгений Лобачев.

Ни одному зоопарку она оказалась не нужна. Фото: Ветеринарный центр "Грей"

По его словам, полицейские предприняли попытки пристроить экзотическое животное в нижегородские зоопарки, но те отказались ее брать. Так обезьянка попала к предпринимательнице из Сарова, которая держит зоозал в местном торговом центре, и уже эта женщина пришла на прием к ветеринарам.

Врачи провели полное клиническое обследование примата, взяли необходимые анализы, сделали укол от бешенства. Ветеринары пришли к выводу, что животное полностью здорово.

«Это зеленая мартышка – молодой самец возрастом примерно 2-3 года. На лапах есть застарелая травма – то ли перелом, то ли вывих, но двигательная функция не нарушена. Животное не исхудавшее, в нормальном состоянии. Она послушная: ей сказали «залезай в сумку» – она залезла в сумку», - улыбается ветеринар.

Животное оказалось полностью здорово. Фото: Ветеринарный центр "Грей"

О том, что мартышка полностью ручная, свидетельствует и тот факт, что, оказавшись в квартире новой хозяйки, обезьянка сразу же выбрала себе место на батарее под подоконником. Туда ей постелили плед, и она проспала почти сутки, а на второй день поехала в клинику.

«После осмотра мартышку поставили на 30-дневный карантин. Это обычная процедура, предусмотренная законодательством, поскольку никаких сопроводительных документов на животное нет, сведения о проведенной вакцинации также отсутствуют. Сейчас она живет в Сарове в квартире у новой хозяйки», - рассказал Евгений Лобачев.

Обезьянку назвали Жорик. По истечении карантина она переедет в зоозал к другим животным – по словам владельцев, это случится ближе к новогодним праздникам.

«Это невероятно добродушный мальчик, любопытный, любит брать предлагаемые вкусняшки и игрушки, любит смотреться в зеркало», - рассказывает о нем новая хозяйка.

Чтобы пролить хоть какой-то свет на туманное прошлое Жорика, "Комсомолка" направила запрос в полицию. Мы будем следить за развитием событий.