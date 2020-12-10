В лучших традициях благотворительности.

Нижегородский край раньше славился благотворительными делами своих купцов-попечителей. Сегодня благородную миссию помощи все чаще выполняют предприятия, которым лучше всего подходит определение «социально ответственный бизнес». Примером такой ответственности в нижегородском регионе является деятельность АО «Транснефть — Верхняя Волга». Для предприятия благотворительность — это не просто проведение эпизодических акций,компания оказывает помощь системно, что позволяет решать острые вопросы в регионе. Совсем недавно на предприятии подвели итоги благотворительной деятельности.

Для АО «Транснефть — Верхняя Волга» Нижегородская область всегда являлась приоритетным регионом. Только за последнее десятилетние предприятие стало инициатором и исполнителем нескольких крупных благотворительных программ, в рамках которых решались проблемы простых жителей. Общий объем финансовой благотворительной помощи компании за 10 лет составил более 1 млрд 340 млн. руб. Этот вклад вполне сопоставим со стоимостью крупных инфраструктурных объектов региона - возведением транспортной развязки на въезде в Нижний Новгород в районе д. Ольгино (примерно 1 млрд 750 рублей) или открытием нижегородской канатной дороги, связывающей областной центр и город Бор (около 1 млрд рублей).

В преддверии 75-летия Великой Победы

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в АО «Транснефть-Верхняя Волга» было принято решение об оказании помощи нижегородскому поисковому отряду «Курган» в организации и проведении полевых экспедиций «Вахта Памяти» вблизи д. Чёрный ручей Бельского района Тверской области. Из-за своего географического расположения этот населенный пункт с 1941 по 1943 года стал ареной ожесточенных боев. В ходе поисковых экспедиций были найдены останки 126 бойцов и командиров Красной армии.

Помощь пришла вовремя

2010 год. Природные пожары лишили крова сотни жителей районов области. Проблему обеспечения погорельцев новым жильем нужно было срочно решать в кратчайшие сроки. За счет финансовой помощи Транснефти в микрорайоне Боталово-4 г.Бор появилась новая улица - были возведены 12 новых домов, полностью готовых для проживания. Этот проект стал самым знаковым в числе прочих благотворительных дел АО «Транснефть – Верхняя Волга».

12 новых домов на улице Транснефти в жилом районе Боталово-4, построенных для граждан, пострадавших в результате природных пожаров.

После первого такого опыта, затем были построены водозаборы в поселках Балахониха и Воротынец. На индивидуальное отопление в нескольких поселках переведены сотни квартир - жителей почувствовали реальное улучшение условий проживания.

Новые школы и детсады

Образование, спорт, культура в сельской глубинке всегда нуждаются в поддержке. С чего начать? Кто больше всего из бюджетников нуждается в помощи?

В АО «Транснефть –Верхняя Волга» решили начать с решения проблемы нехватки новых, современных школ. Несколько лет назад по всей стране стартовала корпоративная благотворительная программа развития школьного образования Транснефти. Её цель – создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин.

Отремонтированный кабинет химии с новым оборудованием, приобретенным в рамках программы развития школьного образования, в Воротынской средней школе.

Участвуя в программе, предприятие выполнило капитальный ремонт и оснастило оборудованием классы точных и естественных наук: химии, физики и математики в семи средних общеобразовательных школах и гимназии нижегородского региона. В их числе оказались: Воротынская средняя школа, средняя школа №2 пос. Тумботино Павловского района, гимназия №4 и средней школы №8 г. Кстово.Также на средства предприятия был произведен капитальный ремонт Редькинской школы в Борском районе.

- Одна из задач школы – научить детей использовать современные достижения науки и пробовать свои силы в исследовательской и проектной деятельности», — говорит директор гимназии №4 Кстовского района Елена Молоткова. – «АО «Транснефть – Верхняя Волга» не только помогает в приобретении новейшего оборудования, но и в течение нескольких лет проводит конференции для учащихся общеобразовательных учреждений.

Торжественное открытие гимназии №4 в г. Кстово после проведенного капитального ремонта.

Еще одно направление, в котором эффективно проявила себя компания АО «Транснефть – Верхняя Волга», – это строительство детских садов и полномасштабная реконструкция старых. Так, в рабочем поселке Тумботино капитально отремонтирован детский сад№4, до которого не доходили руки с 1984 года. Заменили инженерные системы, окна и двери, отремонтировали и утеплили фасад, установили новое оборудование в пищеблоке и прачечной, благоустроили территорию. Также был построен и оснащен оборудованием новый детский сад в Лысковском муниципальном районе Нижегородской области.

Другим немаловажным направлением благотворительной деятельности компании «Транснефть-Верхняя Волга»стало восстановление и строительство домов культуры. На счету компании - капремонт дома культуры в поселке Балахониха Арзамасского района, строительство нового Дома культуры в селе Валки Лысковского района.

- «Сбылась наша давняя мечта о профессионально оборудованном танцклассе с хореографическими станками, – демонстрирует новые возможности заведующая Домом культуры Нина Чугрова. – Зрительный зал на 180 мест оборудован современной светотехнической и звукоусилительной аппаратурой. Это сбывшаяся для нас сказка».

Открытие построенного Дома культуры в селе Валки Лысковского района.

В благотворительных программах компании «Транснефть» есть место и таким важным направлениям, как медицина и спорт. В том же поселке Боталово, а также поселке Балахониха возведены два современных фельдшерско-акушерских пункта, для Нижегородской областной детской клинической больницы приобретены дорогостоящие препараты и оборудование. Помогает «Транснефть- Верхняя Волга» и многочисленным спортивным федерациям нижегородской области.

Благодаря поддержке компании «Транснефть-Верхняя Волга» многие нижегородские ребята посмотрели яркие спектакли в Театре юного зрителя, а социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» был капитально отремонтирован и получил необходимое оборудование для всестороннего развития детей.

И это далеко не полный перечень объектов, которые были отремонтированы, реконструированы и построены за последнее десятилетие. За каждым из этих дел стоят судьбы людей. Кто-то получил новое жилье, для кого-то открылась возможность реализовать свою мечту. Сложно переоценить важность всех благотворительных проектов, реализованных компанией. Однако, можно однозначно отметить, что жизнь тысяч нижегородцев после их осуществления стала более комфортной.