Названы адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к Новому году. Во всех восьми районах города уже начали украшать центральные улицы, скверы и парки. К 25 декабря все работы должны быть завершены. А с 10 декабря в Нижнем Новгороде откроются елочные базары.
- Все точки продажи будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - пообещали в администрации Нижнего Новгорода. – Между палатками будет соблюдаться необходимое расстояние, а покупатели и продавцы обязаны будут соблюдать масочный режим.
Напомним, ранее мы писали, что в этом году в Нижнем Новгороде будут украшать не только центральные улицы, но и общественные пространства. Особенно пристальное внимание будет уделяться тем скверам, где в этом году было выполнено благоустройство. Этой зимой они будут украшены иллюминацией впервые.
КОНКРЕТНО
Где можно купить елку в Нижнем Новгороде?
Автозаводский район
- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»)
- улица Космическая, у дома № 58А
- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»)
- улица Плотникова, 4а (у автостоянки)
- улица Львовская, 7 («Торговые ряды»).
Ленинский район
- у выхода из станции метро Пролетарская
Московский район
- на улице Берёзовской, у домов №1 и 81
- на улице Чаадаева, у дома №28
- на улице Бурнаковская, 52а (с 18 по 31 декабря)
Нижегородский район
- улица Костина у дома№13 (у входа в Средной рынок)
Приокский район
- улица Маршала Жукова,7, около рынка
Советский район
- улица Ванеева у остановки «Бориса Панина»
- улица Генерала Ивлиева, конечная остановка «Кузнечиха»