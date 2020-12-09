Названы адреса елочных базаров в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к Новому году. Во всех восьми районах города уже начали украшать центральные улицы, скверы и парки. К 25 декабря все работы должны быть завершены. А с 10 декабря в Нижнем Новгороде откроются елочные базары.

- Все точки продажи будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - пообещали в администрации Нижнего Новгорода. – Между палатками будет соблюдаться необходимое расстояние, а покупатели и продавцы обязаны будут соблюдать масочный режим.

Напомним, ранее мы писали, что в этом году в Нижнем Новгороде будут украшать не только центральные улицы, но и общественные пространства. Особенно пристальное внимание будет уделяться тем скверам, где в этом году было выполнено благоустройство. Этой зимой они будут украшены иллюминацией впервые.

КОНКРЕТНО

Где можно купить елку в Нижнем Новгороде?

Автозаводский район

- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»)

- улица Космическая, у дома № 58А

- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»)

- улица Плотникова, 4а (у автостоянки)

- улица Львовская, 7 («Торговые ряды»).

Ленинский район

- у выхода из станции метро Пролетарская

Московский район

- на улице Берёзовской, у домов №1 и 81

- на улице Чаадаева, у дома №28

- на улице Бурнаковская, 52а (с 18 по 31 декабря)

Нижегородский район

- улица Костина у дома№13 (у входа в Средной рынок)

Приокский район

- улица Маршала Жукова,7, около рынка

Советский район

- улица Ванеева у остановки «Бориса Панина»

- улица Генерала Ивлиева, конечная остановка «Кузнечиха»