«Была так рада кредиту, что не стала долго сомневаться»: Многодетная мать с амнезией стала идеальной жертвой для мошенников

Многодетная мать с потерей памяти стала идеальной жертвой для мошенников. Фото: Предоставлено героем публикации

Телефонные мошенники нашли в Нижегородской области идеальную для себя жертву – 24-летнюю девушку с потерей памяти. Екатерина Новикова (имя героини изменено – прим. Ред.) инвалид с детства, страдающая от амнезии. Поэтому она до конца даже не помнит, как попалась в руки преступников.

- У нас с мужем четверо детей, - рассказала женщина «Комсомолке». – Живем мы в съемном доме, поэтому давно хотелось приобрести свой угол. Небольшой домик у нас в Воротынском районе стоит около 800 тысяч рублей. Вот примерно столько я и решила взять в кредит у банка.

Правда, дальше обычного поиска в интернете выгодных предложений дело не пошло. Екатерина побродила по объявлениям с ипотечными ставками и забыла об этой задумке. Как вдруг через пару дней в доме раздался телефонный звонок.

- 1 декабря мне позвонила какая-то девушка и сказала, что мне одобрен кредит в банке на 800 тысяч рублей, - рассказывает многодетная мать. – Я даже не знаю, откуда они взяли мой номер. Я, конечно, удивилась. Но была так рада кредиту, что не стала долго сомневаться.

Вот только в этом «выгодном» предложении вскоре стали появляться подводные камни. Сначала лже-сотрудница банка попросила оплатить страховку в размере 37 тысяч рублей, а потом еще семь тысяч – на услуги курьера, который якобы и должен был привести обещанный кредит.

- Конечно, никаких денег мне не привезли, - плачет нижегородка. – Я уже и сама поняла, что на мошенников нарвалась.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако отыскать преступников пока не удалось.

- Телефон, с которого звонили неизвестные, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас мы проверяем, причастны ли эти злоумышленники к другим подобным преступлениям. Что касается пострадавшей, то она признает, что слышала о таких мошенниках раньше, но когда и где – не помнит.