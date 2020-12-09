«Группа ГАЗ» подарила машину скорой помощи COVID-госпиталю.

Вот уже 10 месяцев мы сражаемся с пандемией коронавируса. Одной из первых на помощь нижегородцам в эти сложные времена пришла «Группа ГАЗ», запустившая благотворительную программу #ГАЗПОМОГАЕТ. Автором этой инициативы стал акционер компании Олег Дерипаска. В рамках этой программы 8 декабря COVID-госпиталю при больнице № 23 Горьковский автозавод подарил автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT» и 500 защитных костюмов для медиков

Новая машина станет надёжным помощником врачам.

Программа #ГАЗПОМОГАЕТ включает в себя сразу несколько направлений. Среди них – поддержка социальных и медицинских учреждений, забота о пожилых и маломобильных нижегородцах, помощь волонтёрским организациям.

– Мы знаем, с каким напряжением сил трудятся сейчас врачи, поэтому стремимся поддерживать медучреждения в условиях огромной нагрузки, – отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. – Это касается и обеспечения персонала больниц средствами индивидуальной защиты, и передачи реанимационного оборудования, и выделения транспорта. Нам особенно приятно сегодня передать эти ключи от автомобиля скорой помощи коллективу больницы № 23 в Автозаводском районе. Наш завод связывают с этим учреждением долгое сотрудничество и настоящая дружба. Мы надеемся, что новая машина станет надёжным помощником врачам.

Подаренный автомобиль скорой помощи оснащён всем необходимым оборудованием.

Подаренный автомобиль скорой помощи оснащён всем необходимым оборудованием и полностью соответствует требованиям Министерства здравоохранения России. Комплектация автомобиля обеспечивает максимальное удобство при работе персонала. В частности, он оснащён кондиционером и дополнительным отопителем, благодаря чему в автомобиле поддерживается комфортная температура в любое время года. Наружное и внутреннее освещение сделает работу в тёмное время суток – а болезнь не знает ни рабочих часов, ни каникул – более комфортной. К розеткам не только на 12 V, но и на 220 V легко подключается оборудование, а при необходимости заряжается телефон. Ремни безопасности надёжно фиксируют пассажира на поворотном сиденье. В умывальнике всегда есть вода, потому что к нему подсоединён электронасос. Медицинские инструменты и приборы удобно расположены на специальных подвижных панелях…

Комплектация автомобиля обеспечивает максимальное удобство при работе персонала.

– Мы очень благодарны Горьковскому автозаводу за то, что в такой трудный период наши сотрудники получили средства индивидуальной защиты, а наш парк пополнился новым надёжным автомобилем, – подчеркнула главный врач инфекционной клинической больницы № 23 Нижнего Новгорода Наталья Солошенко. – Мы знаем, что по всей стране идёт такая поддержка в рамках социальных и благотворительных инициатив Олега Дерипаски: строятся COVID-госпитали, больницам выделяется транспорт, социальные и медицинские учреждения получают средства защиты и современное оборудование. Такая поддержка в тяжёлое для всех время дорогого стоит.

Помимо автомобиля Горьковский автозавод подарил госпиталю 500 защитных костюмов.

Горьковский автозавод уделяет огромное внимание и работе собственного медицинского центра. В частности, лабораторно-диагностические мощности, которые аккумулированы в медсанчасти ГАЗа, признаны одними из лучших в стране. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, такого оборудования, как здесь, нет даже во многих центральных лабораториях страны.

– Сегодня наши коллеги-врачи особенно остро нуждаются и в средствах защиты, и в современном оборудовании, и в транспорте, – отметила главный врач центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова. – И «Группа ГАЗ» оказывает такую помощь и нашему медицинскому центру, и государственным медучреждениям на постоянной основе с самого начала пандемии. Компания обеспечивает лечебные и социальные учреждения средствами индивидуальной защиты и оборудованием, чтобы сделать нашу работу в период эпидемии хоть немного легче.

Благотворительная программа #ГАЗПОМОГАЕТ действует с весны 2020 года.

КСТАТИ

Благотворительная программа #ГАЗПОМОГАЕТ действует с весны 2020 года. С начала программы «Группа ГАЗ» совместно с дилерскими центрами выделила волонтёрским и благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для доставки нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. Автомобили марки «ГАЗ» доставляли различные грузы для больниц, многодетных семей и приютов животных, перевозили врачей и ветеранов. В целом автомобили ГАЗ развезли около 3000 продуктовых наборов, помогли более 3000 семьям, оказали поддержку более 800 пожилым людям. Одновременно с этим социальные и медицинские учреждения получили свыше 1 миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. В конце ноября «Группа ГАЗ» за реализацию программы #ГАЗПОМОГАЕТ стала лауреатом всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел». В целом на меры по предотвращению коронавируса «Группа ГАЗ» в этом году направила около 1,5 миллиарда рублей, создав комплексную систему защиты на предприятиях и в регионах присутствия.