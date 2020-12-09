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Общество

«Группа ГАЗ» подарила машину скорой помощи COVID-госпиталю

Неотложка – на базе автомобиля «ГАЗель NEXT»
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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«Группа ГАЗ» подарила машину скорой помощи COVID-госпиталю.

«Группа ГАЗ» подарила машину скорой помощи COVID-госпиталю.

Вот уже 10 месяцев мы сражаемся с пандемией коронавируса. Одной из первых на помощь нижегородцам в эти сложные времена пришла «Группа ГАЗ», запустившая благотворительную программу #ГАЗПОМОГАЕТ. Автором этой инициативы стал акционер компании Олег Дерипаска. В рамках этой программы 8 декабря COVID-госпиталю при больнице № 23 Горьковский автозавод подарил автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT» и 500 защитных костюмов для медиков

Новая машина станет надёжным помощником врачам.

Новая машина станет надёжным помощником врачам.

Программа #ГАЗПОМОГАЕТ включает в себя сразу несколько направлений. Среди них – поддержка социальных и медицинских учреждений, забота о пожилых и маломобильных нижегородцах, помощь волонтёрским организациям.

– Мы знаем, с каким напряжением сил трудятся сейчас врачи, поэтому стремимся поддерживать медучреждения в условиях огромной нагрузки, – отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. – Это касается и обеспечения персонала больниц средствами индивидуальной защиты, и передачи реанимационного оборудования, и выделения транспорта. Нам особенно приятно сегодня передать эти ключи от автомобиля скорой помощи коллективу больницы № 23 в Автозаводском районе. Наш завод связывают с этим учреждением долгое сотрудничество и настоящая дружба. Мы надеемся, что новая машина станет надёжным помощником врачам.

Подаренный автомобиль скорой помощи оснащён всем необходимым оборудованием.

Подаренный автомобиль скорой помощи оснащён всем необходимым оборудованием.

Подаренный автомобиль скорой помощи оснащён всем необходимым оборудованием и полностью соответствует требованиям Министерства здравоохранения России. Комплектация автомобиля обеспечивает максимальное удобство при работе персонала. В частности, он оснащён кондиционером и дополнительным отопителем, благодаря чему в автомобиле поддерживается комфортная температура в любое время года. Наружное и внутреннее освещение сделает работу в тёмное время суток – а болезнь не знает ни рабочих часов, ни каникул – более комфортной. К розеткам не только на 12 V, но и на 220 V легко подключается оборудование, а при необходимости заряжается телефон. Ремни безопасности надёжно фиксируют пассажира на поворотном сиденье. В умывальнике всегда есть вода, потому что к нему подсоединён электронасос. Медицинские инструменты и приборы удобно расположены на специальных подвижных панелях…

Комплектация автомобиля обеспечивает максимальное удобство при работе персонала.

Комплектация автомобиля обеспечивает максимальное удобство при работе персонала.

– Мы очень благодарны Горьковскому автозаводу за то, что в такой трудный период наши сотрудники получили средства индивидуальной защиты, а наш парк пополнился новым надёжным автомобилем, – подчеркнула главный врач инфекционной клинической больницы № 23 Нижнего Новгорода Наталья Солошенко. – Мы знаем, что по всей стране идёт такая поддержка в рамках социальных и благотворительных инициатив Олега Дерипаски: строятся COVID-госпитали, больницам выделяется транспорт, социальные и медицинские учреждения получают средства защиты и современное оборудование. Такая поддержка в тяжёлое для всех время дорогого стоит.

Помимо автомобиля Горьковский автозавод подарил госпиталю 500 защитных костюмов.

Помимо автомобиля Горьковский автозавод подарил госпиталю 500 защитных костюмов.

Горьковский автозавод уделяет огромное внимание и работе собственного медицинского центра. В частности, лабораторно-диагностические мощности, которые аккумулированы в медсанчасти ГАЗа, признаны одними из лучших в стране. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, такого оборудования, как здесь, нет даже во многих центральных лабораториях страны.

– Сегодня наши коллеги-врачи особенно остро нуждаются и в средствах защиты, и в современном оборудовании, и в транспорте, – отметила главный врач центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова. – И «Группа ГАЗ» оказывает такую помощь и нашему медицинскому центру, и государственным медучреждениям на постоянной основе с самого начала пандемии. Компания обеспечивает лечебные и социальные учреждения средствами индивидуальной защиты и оборудованием, чтобы сделать нашу работу в период эпидемии хоть немного легче.

Благотворительная программа #ГАЗПОМОГАЕТ действует с весны 2020 года.

Благотворительная программа #ГАЗПОМОГАЕТ действует с весны 2020 года.

КСТАТИ

Благотворительная программа #ГАЗПОМОГАЕТ действует с весны 2020 года. С начала программы «Группа ГАЗ» совместно с дилерскими центрами выделила волонтёрским и благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для доставки нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. Автомобили марки «ГАЗ» доставляли различные грузы для больниц, многодетных семей и приютов животных, перевозили врачей и ветеранов. В целом автомобили ГАЗ развезли около 3000 продуктовых наборов, помогли более 3000 семьям, оказали поддержку более 800 пожилым людям. Одновременно с этим социальные и медицинские учреждения получили свыше 1 миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. В конце ноября «Группа ГАЗ» за реализацию программы #ГАЗПОМОГАЕТ стала лауреатом всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел». В целом на меры по предотвращению коронавируса «Группа ГАЗ» в этом году направила около 1,5 миллиарда рублей, создав комплексную систему защиты на предприятиях и в регионах присутствия.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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