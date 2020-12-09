Фотографии с места взрыва в Володарске опубликовали следователи Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Одной из главных новостей сегодняшнего дня остается взрыв на одном из предприятий в Нижегородской области. Следователи уже показали фотографии с места взрыва в Володарске.

- Сейчас по факту травмирования пятерых людей при производстве работ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По версии следствия, утром 9 декабря в цеху на улице Больничной произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали пять человек. Четыре молодые женщины в возрасте от 30 до 40 лет доставлены в больницу.

Сейчас по факту травмирования пятерых людей при производстве работ возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, сообщение о взрыве в Володарске поступило 9 декабря около девяти утра. На место происшествия сразу же выехали спасатели и скорые помощи.

- У всех диагноз - взрывная травма. Состояние оценивается, как тяжелое, - ранее рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - В данный момент проводятся хирургические операции в двух операционных. Подключены к работе несколько команд хирургов, травматологов, реаниматологов, комбустиологов и других специалистов.