За два года в Нижегородской области возбуждено свыше 600 коррупционных дел. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Арестованные за взятки депутаты, оказывающие покровительство полицейские и повадившиеся лазить в казну чиновники – подобные дела неизменно оказываются в центре внимания общественности. Только за период с 2017 по 2019 годы в Нижегородской области было возбуждено свыше 600 уголовных дел о коррупционных преступлениях. 40 из них касались людей с особым правовым статусом – депутатов, глав местного самоуправления, членов избирательных комиссий и адвокатов. Расследование всех этих преступлений, в основном, ложится на отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области. О самых громких уголовных делах уходящего года «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» поговорила с заместителем руководителя СУ СКР по Нижегородской области Александром Дыньковым.

«Откаты» от поставщиков

В 2020 году было возбуждено уголовное дело в отношении группы должностных лиц ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В центре внимания следователей оказались генеральный директор компании и несколько руководителей статусом пониже.

- По версии следствия, гендиректор компании Вячеслав Югай вместе начальником службы эксплуатации зданий и сооружений Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров, - напомнил Александр Дыньков. – К примеру, по контракту на поставку оборудования с фирмой из города Саратова они через посредника вымогали и получили от поставщика электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и свыше 200 тысяч рублей деньгами. Сейчас все обвиняемые в совершении этого преступления задержаны.

Процент от премий

Едва ли не всем руководящим составом под следствием в этом году оказались сотрудники регионального ГУФСИН. Фигурантами по громкому делу сейчас являются главный экономист, главный инженер Муратов, начальники отделов Вахонин и Зюзин, заместители начальника регионального ГУФСИН Сычев, Гудков и Тарасов.

- По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемые, зная о предстоящем поощрении сотрудников ГУФСИН, потребовали от них часть премий, - рассказал Александр Дыньков. – С каждого они получили выплаты в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера получаемого материального поощрения. Сейчас все задержанные находятся под домашним арестом, а мы проверяем их причастность к получению неоднократных «откатов» от премий.

Покровительство главы района

Также в этом году в центе скандала оказался бывший глава Канавинского района Михаил Шаров. Вместе со своим заместителем они просили взятку за оказание покровительства работникам торговли.

- Сейчас это дело уже передано в суд, - напомнил Александр Дыньков. – Обвинительное заключение по делу в отношении Михаила Шарова и Эдуарда Цветкова уже утвердил прокурор. В общей сложности, в ходе расследования было выявлено шесть эпизодов взяток.

Преступная группа на предприятии

Еще один громкий процесс касается генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка и его подчиненных. В этом деле уже насчитали семь фигурантов.

- В период с июня 2018 года до настоящего времени в Нижнем Новгороде действовало организованная преступная группа. На постоянной основе они получали «откаты» от общей суммы договора с контрагентами в размере от 10% до 15%., - напомнил Александр Дыньков. – В общей сложности, им удалось получить не менее 1,2 миллионов рублей. К слову, в отношении руководителей коммерческих организаций, выступавших контрагентами, также возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки». Сейчас все детали этой коррупционной схемы уже выявлены.

Звездочка за духовой шкаф

Оказались в поле зрения следователей и полицейские. В частности, в этом году был вынесен приговор по статье «Получение взятки» начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Бывалову.

- В октябре 2019 года он получил взятку в виде духового шкафа от руководителя Ковернинского отдела полиции за помощь в присвоении ему звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности, - напомнил Александр Дыньков. – Решением Ленинского районного суда он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Братская поддержка

Получила продолжение в этом году и история знаменитых братьев Глушковы. В этом году они были экстрадированы из Грузии в Нижний Новгород. После долгого расследования нашумевшее дело, наконец, было передано в Балахнинский районный суд.

- В зависимости от роли каждого братья Глушковы обвиняются в превышении должностных полномочий, мошенничестве, получении взяток и посредничестве во взяточничестве, - напомнил Александр Дыньков.

КСТАТИ

9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде присоединяется к поздравлениям следователей регионального СУ СКР по Нижегородской области.

Уходящий год оказался богат на громкие коррупционные скандалы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

СПРАВКА

Александр Александрович Дыньков 15 лет своей профессиональной деятельности посвятил следственной работе. Сразу после окончания Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. В 2005 году принят на службу в органы прокуратуры Республики Татарстан. С 2007 года работал в органах Следственного комитета при прокуратуре и Следственного комитета Российской Федерации. В 2015 году работал старшим следователем по особо важным делам ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В основном расследовал уголовные дела в отношении преступных сообществ, в состав которых входили и должностные лица.

В 2020 году назначен на должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области. Курирует расследование преступление коррупционной направленности на территории нашего региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По итогам 9 месяцев 2020 года причиненный ущерб по оконченным коррупционным преступлениям составил более 20 миллионов рублей. Он был возмещен еще на стадии следствия.