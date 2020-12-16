«Арт-объекты, концертная площадка и реплика Шуховской башни»: Концепцию благоустройства территории Стрелки обсудили в Нижнем Новгороде

Следующий шаг — это разработка проектно-сметной документации на данную территорию Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Обсуждение концепции временного благоустройства территории Стрелки состоялось в Нижнем Новгороде. К онлайн-встрече присоединились эксперты, архитекторы, представители культуры, бизнеса и администрации города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

В 2021 году пространство планируют подготовить к 800-летию Нижнего Новгорода. Тестовое открытие должно помочь определить дальнейшее направление развития территории Стрелки.

- Активация и легкое благоустройство в 2021 году - это подход, когда мы проверяем сценарии использования территории, - поделилась директор ИРГСНО Дарья Шорина.

Сейчас на месте существовавших когда-то бетонных пакгаузов предлагают разместить арт-объекты и организовывать пленэры для художников. Мыс Стрелки может послужить концертной площадкой в летний сезон и катком в зимний. Перед пакгаузами есть возможность расположить временные экспозиции.

Как отмечается, создание новой инфраструктуры должно гармонично вписаться в существующий ландшафт места.

- Мне приятно, что проектировщики почувствовали это пространство. Мне нравится, что дорожки не строго организованы: здесь нет матриц и модулей, как в других великих парках. И это не парк культуры и отдыха, а часть природного каркаса территории, - подчеркнула архитектурный критик, руководитель проектной группы «Открытая Стрелка» Марина Игнатушко.

В ходе обсуждений также затрагивалась тема установки реплики Шуховской башни и уникальных вертикальных паровых котлов системы Шухова, которые когда-то использовались для укрепления Стрелки. К слову, для осуществления этих пожеланий необходимо тщательно проработать расположение объектов на Стрелке.

Экспертное сообщество также поинтересовалось вопросами детальной проработки системы освещения, а также организации автомобильного и велосипедного движения на прилегающих территориях.

Уже в понедельник, 21 декабря, концепцию благоустройства смогут увидеть и сами нижегородцы. В 18:30 вечера на YouTube-канале ИРГСНО состоится показ проекта. Горожане смогут высказать свои пожелания и замечания, после чего концепцию благоустройства Стрелки доработают.

Напомним, что идеи по временному обновлению территории разработали студенты ННГАСУ совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области.

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