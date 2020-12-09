«Ледяные цветы» расцвели на Волге в Нижегородской области

Необычное природное явление заметили на окраине Нижегородской области. Фото: Павел Седегов

Природа Нижегородской области настолько очистилась, что не перестает удивлять нас все новыми и новыми красотами. То ледяные блинчики покажет, то необычное небо в полоску. А теперь еще и «ледяные цветы» расцвели на Волге в отдаленном уголке Нижегородской области.

Свидетелем этой красоты стал нижегородский бизнесмен Павел Седегов, который проводил время на загородной базе в Воротынском районе.

«Эту необыкновенную красоту я увидел в минувшие выходные. Решил запечатлеть на память: снял видео и смонтировал клип», - рассказал «Комсомолке» Павел, признавшийся, что в свободное от работы время любит фотографировать и делать видеоролики.

Ледяные цветы – достаточно редкое гидрометеорологическое явление. Оно представляет собой замерзшие кристаллы, возвышающиеся над поверхностью льда водоема. Они образуются, как и иней, когда вода из перенасыщенного влагой воздуха конденсируется в виде кристаллов на поверхности льда. Издалека это больше похоже на цветы или какие-то хлопья – выглядит действительно потрясающе. Подобное явление чаще всего можно наблюдать в Арктике.

Размещенный в интернете ролик собрал кучу комплиментов от пользователей, которые не скупились на похвалу. «Как красиво!», «Шикарно!», «Завораживающе!» - такими эпитетами сыпали нижегородцы.