Нижегородский блогер устроил в магазине погром ради «лайков»

Один подросток громил полки с алкоголем, другой снимал все это на видео. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородский блогер учинил настоящий погром в одном из магазинов «Ашан» ради «лайков» в интернете. Инцидент произошел 2 декабря в торгово-развлекательном центре «Мега».

Молодой человек прошел в торговый зал с футбольным мячом и начал бить им прямо по стеллажам со стеклянными бутылками. Примечательно, что его мишенью стал не какой-нибудь элитный алкоголь, а дешевое пиво. В супермаркете в тот момент было не так уж много народа, и свидетелями безобразия стали несколько человек. Кто-то из них, увидев дебоширящего подростка, впал в ступор, а кто-то схватился за телефон и начал куда-то звонить – быть может, в полицию. Все происходящее снимал на видео товарищ «магазинного футболиста».

Перформанс горе-блогеров длился недолго: вскоре к молодым людям подоспела охрана. На последних кадрах ролика видно, как юноша, минуту назад громивший полки магазина, спрашивает у охранников: «Какие претензии ко мне?».

«Хулиганские действия были зафиксированы оператором мониторинговой комнаты магазина, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». - Действия были пресечены службой безопасности гипермаркета. Ущерб составил 387 рублей. По факту произошедшего написано заявление в районное отделение полиции».

Как нам рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области, личность молодого человека уже установлена, им оказался несовершеннолетний парень.

«Его действия будут квалифицированы в соответствии с законодательством, и он будет привлечен к ответственности. Ему грозит административное наказание. Какое именно – решит суд», - рассказали в региональном управлении МВД России.

Кстати, смонтированное видео с наложенной музыкой блогеры опубликовали в интернете.Сколько «лайков» собрал ролик в итоге - неизвестно. Однако поведение подростка вызвало шквал негодования интернет-пользователей, которые резко осудили выходку молодых людей.